Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 12-18 июля 

Финансы играют немаловажную – а порой и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 12 по 18 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Не стоит торопиться с оформлением важных финансовых документов. Поскольку в них в это время может вкрасться небольшая, но досадная ошибка, лучше перенести подписание договоров и оформление сделок на другое, более благоприятное в этом смысле, время. Пока же можно заняться их подготовкой, но – на предварительной стадии.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Решение серьезных финансовых вопросов, заранее намеченное на эти дни, звезды настоятельно рекомендуют перенести на другое время: в силу целого ряда причин – как субъективного, так и объективного свойства – они вместо ожидаемой прибыли могут принести убыток, что будет неожиданно, а потому обидно и досадно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Подписывая важный договор, который может иметь серьезные финансовые последствия, необходимо внимательно – вплоть до запятой – изучить текст документа, особенно тот, который напечатан мелким шрифтом: как известно, именно там кроются "сюрпризы", которые могут в корне поменять смысл зафиксированного соглашения.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

От риска в профессиональных и финансовых вопросах в эти дни необходимо воздержаться – благородным делом, как его принято называть, он точно не станет, а вот к материальным потерям точно может привести, поэтому стоит перенести на другое время даже покупку лотерейного билета – деньги, потраченные на него, окажутся выброшенными на ветер.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время благоприятно для решительных действий в финансовой сфере: тем, кто давно подумывал о том, чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу или приступить к реализации проекта, обещающего солидные дивиденды, стоит поторопиться – на воплощение в жизнь смелых планов у представителей знака есть всего несколько дней.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Неделя благоприятная для того, чтобы рассчитаться по существующим долгам: при невозможности вернуть всю сумму сразу, необходимо выплатить хотя бы ее часть, в противном случае финансовая удача может надолго отвернуться от представителей знака – иметь задолженности в это время считается плохой приметой.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Складываются благоприятные условия для любых финансовых операций: можно подписывать серьезные договоры и заключать важные сделки – все они принесут солидные дивиденды, а вот чего нельзя делать категорически, так это занимать деньги, даже если речь будет идти о смешной сумме "на мороженое" – даже такая мелочь может проделать брешь в финансах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Время идеально подходит для благотворительности, найти объект для которой будет легко и просто: наверняка неподалеку живет человек, нуждающийся как в материальной помощи, так и в моральной поддержке. Главное, не бояться переборщить – все, что на этой неделе будет отдано другим, очень быстро вернется сторицей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Финансовое благосостояние в это время будет напрямую зависеть от расположения непосредственного начальства, поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы показать ему себя с лучшей стороны – нужно работать за двоих и не скромничать, предлагая новые идеи для реализации – инициатива будет приветствоваться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Время благоприятно для работы над проектами, которые по причине особой сложности долгое время находятся в так называемом долгом ящике: самое время их оттуда извлечь и взять в работу – в результате можно будет рассчитывать не только на профессиональный успех, но и на солидное финансовое вознаграждение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Время, когда не стоит принимать важные профессиональные решения: в случае ошибки, вероятность которой, увы, никак нельзя исключать, можно будет потерять не только серьезные – с трудом завоеванные – профессиональные позиции, но и солидные денежные выплаты, что вряд ли порадует представителей знака.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Звезды не рекомендуют доверять посторонним людям, даже если они будут просить о помощи: скорее всего, они окажутся всего лишь мошенниками, играющими на жалости благородных и сочувствующих чужой беде душ. Попавшись на их удочку, впоследствии придется пожалеть о своей доверчивости, простодушии и недальновидности.

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