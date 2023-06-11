Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 12-18 июня

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 12-18 июня?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Звезды приветствуют любые профессиональные начинания: представители знака, стартовавшие в это время, могут рассчитывать как на продвижение по карьерной лестнице, так и на солидные дивиденды.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Необходимо обратить внимание на состояние собственного дома: на этой неделе можно приступать к ремонту – деньги, вложенные в работы и стройматериалы, очень быстро окупятся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Хорошую идею, касающуюся подработки, может подсказать вам кто-то из окружающих: главное, понять, что она может оказаться перспективной в плане финансового успеха, и не упустить свой шанс.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Нынешняя неделя – не лучшее время для того, чтобы вкладывать деньги в недвижимость, но, коль скоро попадется идеальный вариант, можно попробовать рискнуть – возможно, игра будет стоить свеч.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Пословицу о том, что копейка рубль бережет, придумали не зря: мелкие траты, как правило, лишают человека крупных денежных сумм и, как следствие, возможности совершить серьезную покупку.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Неделя благоприятна для заключения любых финансовых сделок и заключения деловых контрактов, но – с одним условием: главное, чтобы они не были связаны с риском, иначе можно больше потерять, чем приобрести.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Звезды настоятельно советуют представителям знака попробовать свои силы в творчестве – вполне возможно, что это занятие настолько увлечет их, что станет главным и, что немаловажно, бюджетообразующим занятием.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Тем, кому не хватит собственных средств на крупную – и очень важную – покупку, можно взять необходимые средства в кредит, его удастся не только выплатить вовремя, но и погасить досрочно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Время идеально подходит для того, чтобы расплатиться по существующим у представителей знака долгам – начиная с сумм, занятых у знакомых, и заканчивая коммунальными платежами: средств для этого хватит.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Решая финансовые вопросы, нежелательно спрашивать у кого-либо совета относительно того, как нужно поступить в сложившейся ситуации: руководствоваться нужно только подсказками своей интуиции.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

От деловых переговоров, особенно если в качестве темы для обсуждения заявлены финансовые вопросы, лучше отказаться: достичь необходимой договоренности – а значит, и заработать – все равно не удастся.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Необходимо опасаться мошенников, которые могут активизироваться в это время: не стоит верить тем, кто пообещает дать что-нибудь бесплатно или оказать дармовую услугу, за это придется дорого заплатить.

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