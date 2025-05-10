Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 12-18 мая

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 12 по 18 мая.

Овен

Новые идеи, которые появятся у представителей знака в это время, необходимо тщательно фиксировать, а затем продумывать в мельчайших деталях — они дадут хороший профессиональный и финансовый результат.

Телец

Необходимо обратить внимание на карьерные и финансовые возможности, которые могут представиться в это время: упустив их, впоследствии придется всерьез пожалеть о собственной недальновидности.

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Близнецы

Финансовые операции лучше перенести на следующую неделю, нынешнее время для них неблагоприятно — слишком велик риск досадной неудачи и, как следствие, серьезных материальных потерь.

Рак

Профессиональный — и финансовый — успех напрямую связан с наличием четкого и подробного плана действий: бессистемно хватаясь за самые разные дела, вряд ли удастся сделать что-то важное и серьезное.

Лев

Время благоприятно для любых финансовых операций: можно заключать серьезные сделки и подписывать важные договора, главное — внимательно прочитать текст, под которым необходимо будет поставить визу.

Дева

Финансовый успех будет напрямую зависеть от умения презентовать себя в глазах окружающих — прежде всего, непосредственного руководства, скромность — не самая лучшая тактика, важно показать «товар» — лицом.

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Весы

Приветствуются любые перемены, связанные с профессиональной деятельностью: новая должность принесет увеличение заработной платы, а новое место работы — серьезные карьерные и финансовые перспективы.

Скорпион

Необходимо ставить перед собой только реальные цели, которых легко можно будет достичь, о несбыточном, каким бы привлекательным оно ни было, лучше пока забыть — их результат будет активно стремиться к нулю.

Стрелец

Чем бы ни занимались представители знака, звезды предостерегают их от спешки: впопыхах можно будет совершить серьезную ошибку, которая приведет к репутационным и финансовым потерям.

Козерог

Не стоит стремиться к покорению профессиональных вершин, все равно «подняться» на них в силу самых разных причин не удастся — лучше сосредоточиться на выполнении рутинных задач — они оплачивается не хуже.

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Водолей

Прежде чем согласиться на предложение, которое может сделать вам непроверенный партнер, необходимо тщательно просчитать все связанные с ним риски: оно может оказаться не таким выгодным, как его презентуют,

Рыбы

Категорически не рекомендуется брать на себя чужую работу, ничего кроме потраченного впустую времени получить не удастся — денег за сверхурочную работу не заплатят, да и спасибо скорее всего не скажут.

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