Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 12-18 января
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 12 по 18 января?
Овен
Очень важно не идти на поводу у соблазнов потратить больше, чем можно себе позволить — особенно это касается внезапных и необдуманных крупных покупок, которые заставят пожалеть о бездарно потраченных деньгах.
Телец
Не самое лучшее время для переговоров с деловыми партнерами: решить важный вопрос, ради которого, собственно. все и затевается, не удастся, а вот пойти на поводу у разногласий и поссориться можно будет вполне.
Близнецы
Прекрасно будут решаться любые финансовые вопросы, но особенно важно обратить внимание на покупку и продажу недвижимости: как в первом, так и во втором случае удастся найти превосходный результат.
Рак
Можно приступать к реализации «долгоиграющих», но очень важных и перспективным проектов — ремонту или постройке загородного дома: всеу дастся сделать максимально качественно, хорошо сэкономив при этом.
Лев
Заключение любых сделок и подписания контрактов, рассчитанных на значительную финансовую перспективу, лучше перенести хотя бы на следующую неделю, а пока заняться ежедневными рутинными делами.
Дева
Прежде чем приступить к работе над новыми проектами, необходимо завершить старые, в которых до сих пор не была поставлена финальная точка — только в таком случае удастся достичь финансового успеха.
Весы
Достичь успеха в профессиональных — и связанных с ними финансовых — вопросах поможет заранее составленный и тщательной продуманный план, от которого желательно не отклоняться, несмотря ни на что.
Скорпион
На работе в эти дни нужно спокойно заниматься своими обязанностями, не стремясь выделиться на фоне своих коллег и не бросаясь на помощь каждому, кто об этом попросит, тогда и делиться гонораром не придется.
Стрелец
С неожиданными — а потому особенно приятными — выплатами, которые возможны в это время, не стоит сразу бросаться за покупками по магазинам: пусть деньги отлежатся, тогда станет понятно, на что нужно их потратить.
Козерог
Особенно успешными — как в профессиональном, так и в финансовом отношении — окажутся проекты, связанные с творчеством: конечно, представителям знака оно не близко, но почему бы не попробовать.
Водолей
В любом деле, которое должно в результате принести финансовую прибыль, очень важно такое качество как уверенность в себе: без нее не стоит браться даже за самый незначительный проект, а аза серьезный — тем более.
Рыбы
Можно воплощать в жизнь любые — даже самые смелые — замыслы, главное — не останавливаться на полпути, а идти к своей цели, даже если покажется, что она выбрана неправильно — финансовый успех убедит в обратном.
