Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 апреля

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 13 по 19 апреля?

Овен

Нежелательно вести любые бизнес-дела с людьми, которые по какой-то причине неприятны представителям знака: взаимная неприязнь негативно скажется на важных — прежде всего, финансовых — результатах действий.

Телец

Необходимо усердно работать, но при этом не перетруждаться: обессилев, представители знака вряд ли смогут достичь поставленных профессиональных целей, что отразится на материальном положении.

Близнецы

К любым тратам необходимо относиться максимально осторожно, причем, особенно это касается покупок: над каждым — даже кажущимся незначительным — приобретением нужно хорошо подумать.

Рак

Звезды советуют предстаивтелям знака отказаться от любых операций с финансами: серьезные проплаты — особенно это касается погашения кредитов — необходимо отказаться: из-за малейшей ошибки деньги уйдут не туда.

Лев

Нежелательно начинать новые проекты, поскольку на пути их осуществления возникнет масса проблем и препятствий, а вот начатые ранее дела, будучи завершенными в это время, принесут ожидаемый финансовый успех.

Дева

Решая вопросы, связанные с финансами, необходимо исключить любой — даже минимальный — риск: на этой неделе он не принесет пользу, скорее, наоборот — станет причиной серьезных материальных потерь.

Весы

Представителям знака, несмотря на разгар весны, звезды советуют подумать о летнем отпуске: очень важно озаботиться наличием достаточных средств, а также заранее оставить маршрут путешествия и забронировать жилье.

Скорпион

Нежелательно совершать необдуманные — спонтанные — покупки: возможно, они и не нанесут серьезного ущерба бюджету, но потраченные на их деньги окажутся выброшенными на ветер, что для представителей знака неприемлемо.

Стрелец

Ощущая избыток энергии, тем не менее, нежелательно браться за несколько дел сразу: как и бывает в таких случаях, добиться успеха — в том числе, и финансового — не удастся, а вот потери в это время вполне вероятны.

Козерог

Подписание любых важных финансовых документов, желательно отложить на некоторое время, сейчас — из-за вероятности небольших, но досадных ошибок — вместо прибыли в них заведомо будет заложен убыток.

Водолей

Не стоит верить малознакомым людям, обещающим хорошую доход за не самую сложную работу: пойти у них на поводу — лучший способ стать участником мошеннической схемы и потерять все имеющиеся средства.

Рыбы

Прибавку к зарплате, которой может порадовать представителей знака начальство, не стоит тратить на приятные, но совершенно бесполезные мелочи — лучше отложить их на — хотелось бы в это верить — светлый день.

