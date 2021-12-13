Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 декабря 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 13 по 19 декабря.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Время благоприятно для риска, но только в том случае, если он будет разумным: бросаться в финансовые операции, как в омут с головой, не следует – это может привести к неприятным последствиям. Лучше просчитать все возможные последствия и только потом действовать.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Рекомендуется проводить финансовые операции любого масштаба – они обещают стать максимально успешными, и уже в самом скором времени принесут солидные дивиденды, так что не стоит упускать прекрасную возможность улучшить свое материальное положение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Достичь поставленной цели – в том числе и в ее финансовом эквиваленте – смогут только те, кто готов поработать – на манну небесную в это время рассчитывать не приходится, так что необходимо настраивать себя на размеренный и поступательный труд – без скачков и прорывов.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Звезды категорически не рекомендуют играть в азартные игры, даже если будет казаться, что удача улыбнется, позволив выиграть крупную сумму: слишком велик риск вместо ожидаемой прибыли получить серьезный материальный убыток.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Лени, которая в эти дни будет одолевать представителей знака с удвоенной силой, необходимо противопоставить организованность и самодисциплину, в противном случае на серьезные финансовые выплаты, которые так нужны к продолжительным праздникам, можно, увы, не рассчитывать.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Прилив энергии, которую представители знака могут почувствовать в этот день, желательно направить на улучшение своего – и чужого – финансового благополучия: чем больше добра удастся сделать в это время, тем быстрее оно вернется обратно.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

В течение недели необходимо отказаться от любых – даже незначительных – покупок: с большой долей вероятности они окажутся неудачными или ненужными, поэтому потраченные на них деньги будут считаться выброшенными на ветер, что накануне праздников, мягко говоря, обидно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Свои профессиональные обязанности представителям знака в это время необходимо выполнять без спешки, еще лучше – по несколько раз проверять результаты своих действий, в противном случае есть риск серьезной ошибки, которая поставит под удар весь проект и выплаты по его результатам.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Несмотря на поджимающее накануне продолжительных праздников время, не стоит хвататься за несколько дел сразу – в результате ни одно из них не удастся довести до ума, поэтому нужно выбрать единственное – наиболее важное – направление и сделать максимальный упор именно на него.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Неделя, в течение которой нежелательно подписывать важные документы, особенно – финансового свойства: в них может вкрасться досадная ошибка, которая перевернет его содержание с ног на голову, что чревато серьезными потерями и убытками, поэтому лучше перенести их оформление на другое время.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Для деловых переговоров, назначенных на это время, лучше предпочесть неформальную обстановку – так будет гораздо легче найти общий язык с партнерами, включая тех, кто настроен категорически против решения, на которое изначально нацелились представители знака.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Не стоит прислушиваться к чужим советам – особенно если речь будет идти о финансовых вопросах: во-первых, в это время каждый должен жить своим умом, а во-вторых, человек, которому неизвестны все обстоятельства жизни представителей знака, не сможет вникнуть во все тонкости и нюансы.

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