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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 июля
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.
Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 13 по 19 июля?
Овен
Время, когда возможны неожиданные денежные выплаты, на которые представители знака давным-давно махнули рукой: можно — и нужно — потратить их с удовольствием на то, что является предметом мечты.
Телец
От предложения легкой работы, с которым может обратится непроверенный человек, лучше отказаться: с большой долей вероятности он окажется аферой, вследствие которой удастся куда больше потерять, чем приобрести.
Близнецы
Профессиональные планы с серьезными финансовыми перспективами смогут осуществить только те, кто будет действовать не наобум, а по заранее составленному и тщательно продуманному плану.
Рак
Удачными окажутся финансовые операции, в которых необходимо будет свести дебет с кредитом: представителям знака легко удастся соблюсти баланс, заплатив при этом по всем «зависшим» счетам.
Лев
Можно подписывать важные договора и совершать серьезные сделки — финансовые операции любого рода в это время окажутся на редкость успешными, главное, поторопиться и не упустить важный шанс.
Дева
В течение недели можно устраивать себе небольшие, но приятные праздники в виде походом по магазинам — разумеется, это потребует финансовых трат, но их окупит полученное в результате хорошее настроение.
Весы
Время благоприятно для воплощения в жизнь нового проекта — он будет буквально обречен на финансовый успех: прежде всего, вышесказанное коснется представителей творческих профессий.
Скорпион
Время не подходит для финансовых операций любого масштаба: слишком велик риск столкнуться с мошенниками, после чего банковский счет может серьезно обнулиться, а кошелек — по-настоящему опустошиться.
Стрелец
Представителям знака нельзя отказывать в помои нуждающимися — важно помнить, что не оскудевает рука дающего, поэтому все, что они отдадут, быстро вернется к ним в двойном, а то и в тройном объеме.
Козерог
Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть: в это время необходимо работать за двоих, тогда и зарплату за текущий месяц можно будет получить в тройном объеме.
Водолей
Время максимально благоприятно для деловых переговоров — достигнутые в их результате договоренности позволят быстро организовать успешный совместный бизнес и заработать вполне приличные деньги.
Рыбы
Нежелательно делиться своими профессиональными планами даже с теми, кто достоин, как кажется, доверия: велика вероятность того, что они присвоят себе чужую идею, и, воплотив ее в жизнь, получат соответствующие дивиденды.
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