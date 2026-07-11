Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 июля

Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 13 по 19 июля?

Овен

Время, когда возможны неожиданные денежные выплаты, на которые представители знака давным-давно махнули рукой: можно — и нужно — потратить их с удовольствием на то, что является предметом мечты.

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Телец

От предложения легкой работы, с которым может обратится непроверенный человек, лучше отказаться: с большой долей вероятности он окажется аферой, вследствие которой удастся куда больше потерять, чем приобрести.

Близнецы

Профессиональные планы с серьезными финансовыми перспективами смогут осуществить только те, кто будет действовать не наобум, а по заранее составленному и тщательно продуманному плану.

Рак

Удачными окажутся финансовые операции, в которых необходимо будет свести дебет с кредитом: представителям знака легко удастся соблюсти баланс, заплатив при этом по всем «зависшим» счетам.

Лев

Можно подписывать важные договора и совершать серьезные сделки — финансовые операции любого рода в это время окажутся на редкость успешными, главное, поторопиться и не упустить важный шанс.

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Дева

В течение недели можно устраивать себе небольшие, но приятные праздники в виде походом по магазинам — разумеется, это потребует финансовых трат, но их окупит полученное в результате хорошее настроение.

Весы

Время благоприятно для воплощения в жизнь нового проекта — он будет буквально обречен на финансовый успех: прежде всего, вышесказанное коснется представителей творческих профессий.

Скорпион

Время не подходит для финансовых операций любого масштаба: слишком велик риск столкнуться с мошенниками, после чего банковский счет может серьезно обнулиться, а кошелек — по-настоящему опустошиться.

Стрелец

Представителям знака нельзя отказывать в помои нуждающимися — важно помнить, что не оскудевает рука дающего, поэтому все, что они отдадут, быстро вернется к ним в двойном, а то и в тройном объеме.

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Козерог

Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть: в это время необходимо работать за двоих, тогда и зарплату за текущий месяц можно будет получить в тройном объеме.

Водолей

Время максимально благоприятно для деловых переговоров — достигнутые в их результате договоренности позволят быстро организовать успешный совместный бизнес и заработать вполне приличные деньги.

Рыбы

Нежелательно делиться своими профессиональными планами даже с теми, кто достоин, как кажется, доверия: велика вероятность того, что они присвоят себе чужую идею, и, воплотив ее в жизнь, получат соответствующие дивиденды.

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