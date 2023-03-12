Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 марта 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и не очень – когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 13 по 19 марта
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Новый проект, который представители знака сегодня презентуют начальству, скорее всего, будет одобрен, а дальше все зависит только от них: упорная работа уже в финале недели увенчается финансовым успехом.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Секрет финансового успеха– честность: соблазн присвоить деньги, которые по ошибке передаст в руки другой человек (например, кассир в супермаркете), но уступив ему, доведется потерять больше.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Велика вероятность получения приятных денежных выплат – например, премии от начальства: неожиданностью для представителей знака они не станут – своей успешной работой они ее заслужили.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Заработанные деньги желательно тратить экономно: включать режим скряги, дрожащего над каждой копейкой, конечно, не стоит, но и транжирить их направо и налево тоже нежелательно – они понадобятся на важные дела.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Велика вероятность подработки, которая окажется выгодной как с профессиональной, так и с финансовой точки зрения, поэтому не стоит долго раздумывать над предложением, иначе его перехватят другие.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Решая финансовые вопросы, не стоит спрашивать чужого совета – он, скорее всего, окажется ошибочным, поэтому ориентироваться желательно исключительно на подсказки внутреннего голоса.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Масса профессиональных возможностей, которые откроются в это время перед представителями знака, приведут к карьерному росту и финансовому успеху – главное, выбрать определиться с самыми выгодными из них.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Время благоприятно для общения с начальством: оно охотно примет любые предложения профессионального свойства, а заодно и примет во внимание просьбу о повышении зарплаты, так что нужно просить, не скромничая.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Неплохо заработать на этой неделе представителям знака помогут таланты, которыми наградила их природа – главное, не зарывать его в землю: окажется, что они очень даже востребованы в современном мире.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Успех – в том числе, и финансовый – принесут командировки: задача, которую необходимо будет выполнить, станет началом нового – многообещающего – профессионального этапа.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
С максимальным вниманием звезды рекомендуют представителям знака отнестись к деловым переговорам: в общении с партнерами удастся обнаружить наиболее денежное направление сотрудничества.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Велика вероятность того, что на этой неделе представителям знака предложат повышение по службе, что даст им возможность не только воплотить к жизнь свои профессиональные идеи, но и хорошо заработать.
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