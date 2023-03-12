Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 марта 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и не очень – когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 13 по 19 марта

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Новый проект, который представители знака сегодня презентуют начальству, скорее всего, будет одобрен, а дальше все зависит только от них: упорная работа уже в финале недели увенчается финансовым успехом.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Секрет финансового успеха– честность: соблазн присвоить деньги, которые по ошибке передаст в руки другой человек (например, кассир в супермаркете), но уступив ему, доведется потерять больше.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Велика вероятность получения приятных денежных выплат – например, премии от начальства: неожиданностью для представителей знака они не станут – своей успешной работой они ее заслужили.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Заработанные деньги желательно тратить экономно: включать режим скряги, дрожащего над каждой копейкой, конечно, не стоит, но и транжирить их направо и налево тоже нежелательно – они понадобятся на важные дела.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Велика вероятность подработки, которая окажется выгодной как с профессиональной, так и с финансовой точки зрения, поэтому не стоит долго раздумывать над предложением, иначе его перехватят другие.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Решая финансовые вопросы, не стоит спрашивать чужого совета – он, скорее всего, окажется ошибочным, поэтому ориентироваться желательно исключительно на подсказки внутреннего голоса.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Масса профессиональных возможностей, которые откроются в это время перед представителями знака, приведут к карьерному росту и финансовому успеху – главное, выбрать определиться с самыми выгодными из них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Время благоприятно для общения с начальством: оно охотно примет любые предложения профессионального свойства, а заодно и примет во внимание просьбу о повышении зарплаты, так что нужно просить, не скромничая.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Неплохо заработать на этой неделе представителям знака помогут таланты, которыми наградила их природа – главное, не зарывать его в землю: окажется, что они очень даже востребованы в современном мире.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Успех – в том числе, и финансовый – принесут командировки: задача, которую необходимо будет выполнить, станет началом нового – многообещающего – профессионального этапа.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

С максимальным вниманием звезды рекомендуют представителям знака отнестись к деловым переговорам: в общении с партнерами удастся обнаружить наиболее денежное направление сотрудничества.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Велика вероятность того, что на этой неделе представителям знака предложат повышение по службе, что даст им возможность не только воплотить к жизнь свои профессиональные идеи, но и хорошо заработать.

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