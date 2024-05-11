Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 мая

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 13 по 19 мая.

Овен

Нужно воспользоваться любым способ для налаживания отношений с коллегами, с которыми представители знака находятся в ссоре: от этого зависит не только работа, но и заработок.

Телец

В финансовом выигрыше окажутся только те, кто сможет настроиться на работу, не отвлекаясь на не связанные с ней занятия – например, на пустые разговоры, перекуры и кофейных "пятиминуток".

Близнецы

При решении профессиональны вопросов – особенно если они связаны с финансами – необходимо обращать внимание на подсказки интуиции, она даст единственно верные советы и подсказки.

Рак

Представители знака, которые смогут максимально эффективно – и эффектно – проявить себя перед начальством, могут рассчитывать как на получение в работу нового проекта, так и на повышение заработной платы.

Лев

Работать в это время нужно в спокойном и умиротворенном состоянии – только в таком случае удастся сделать все на отлично, повысив профессиональный авторитет и неплохо заработав.

Дева

Главное для представителей знака в это время – не сомневаться в том, что можно взяться за любое дело и выиграть его: в результате все так и произойдет, а значит, и солидный гонорар им обеспечен.

Весы

Не стоит все свое время посвящать работе: для успеха в профессиональных делах потребуются силы, а значит, нужно чередовать дела с отдыхом – только так можно будет сделать все запланированное и даже больше.

Скорпион

Необходимо особенно внимательно отнестись к тому, что будет происходить вокруг: из разговоров, обрывки которых можно будет услышать невзначай: идея, которая родится в результате, окажется более чем плодотворной.

Стрелец

Нежелательно брать взаймы, даже если к этому подталкивает неустойчивое материальное положение: запутаться в долгах будет легко, а вот рассчитаться с ними может представлять собой серьезную сложность.

Козерог

Для того чтобы проявить себе с лучшей стороны в глазах начальства, придется пожертвовать спокойным и размеренным рабочим графиком, но результат – в виде нового проекта – будет того стоить.

Водолей

Решение важных вопросов – в том числе и финансовых – придет от подсознания, поэтому прежде всего необходимо обращать внимание на сны – именно в них будут содержаться важные подсказки.

Рыбы

Самостоятельно с решением профессиональной – и финансовой – задач справиться не удастся, необходимо воспользоваться связями, причем как делового, так и личного характера.

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