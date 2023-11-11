Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 ноября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 13 по 19 ноября?

Овен

Хорошо заработать удастся только тем, кто возьмет ответственность за свою работу на себя и не станет делиться ею со своими коллегами – они могут оказаться недобросовестными помощниками.

Телец

От важных деловых переговоров, цель которых – серьезные финансовые перспективы, на этой неделе лучше отказаться: отсутствие взаимопонимания сделает их бесперспективными.

Близнецы

Не рекомендуется делать крупные приобретения – скорее всего, они окажутся неудачными, поэтому нужно сосредоточиться на повседневных покупках, которые, если не подойдут, можно просто выбросить.

Рак

Добиться поставленных профессиональных и, как следствие, финансовых целей можно будет благодаря давним связям, которые обнаружатся в самый неожиданный момент и окажутся как нельзя кстати.

Лев

Конфликты на работе помешают довести все важные дела до ума, значит, и получить вовремя вознаграждение не удастся, поэтому необходимо абстрагироваться от них, уделяя время только своему основному занятию.

Дева

Время для реализации важных – и финансово перспективных – проектов еще не настало: взявшись за них сейчас, можно потерпеть неудачу, поэтому нынешнюю неделю лучше посвятить рутинным, повседневным делам.

Весы

Необходимо очень осторожно обращаться с деньгами – как своими, так и чужими: нежелательно ни кредитовать кого бы то ни было, ни брать в долг самим, поскольку с возвратом в любом случае возникнет проблема.

Скорпион

Приступать к работе над новым проектом – или заказом – можно только тогда, когда будет поставлена финальная точка в тех делах, которые уже находятся в работе, в противном случае успеха не достичь.

Стрелец

В работе важно правильно расставить приоритеты, взявшись за те задачи, которые на данный момент являются самыми важными, только так представители знака смогут не только поработать, но и заработать.

Козерог

В решении любых – и прежде всего, финансовых – вопросов желательно доверять своим внутренним ощущениям: такая подсказка станет "мнением" подсознания, которое, как известно, никогда не ошибается.

Водолей

Нежелательно вступать в тесные финансовые отношения с родственниками или близкими друзьями: одолжив кому-то из них денег, можно в результате – к своему великому огорчению – рассориться навсегда.

Рыбы

Совещаться с деловыми партнерами можно только на тему уже достигнутых профессиональных – и финансовых – договоренностей, о новых пока лучше не заикаться – все равно успеха от них ожидать не приходится.

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