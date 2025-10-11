ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
170
Время на прочтение
2 мин

Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 октября

Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Деньги

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 13 по 19 октября?

Овен

Какие бы доводы ни приводили люди, отговаривающие представителей знака от запланированных профессиональных действий, не стоит идти у них на поводу — они будут преследовать исключительно собственную выгоду.

Телец

Профессиональный — и финансовый — успех принесут командировки, поэтому на явное нежелание куда-либо ехать, звезды все-таки настоятельно рекомендуют в них отправляться — затраченные усилия себя оправдают.

Близнецы

Финансовый успех в это время ждет только тех, кто, поставив перед собой важную профессиональную цель, пойдет впе5ред и не будет отказываться от нее ни под каким — даже кажущимся уважительным — предлогом.

Рак

В решении материальных вопросов, кто бы ни был партнером представителей знака, необходимо вести себя максимально честно, любой — даже незначительный — обман приедет не к прибыли, а к убыткам.

Лев

Работать в это время нужно только над действительно важными — и грандиозными — проектами, решение мелких задач, даже будучи более чем успешным, ожидаемых — и желаемых — денег не принесет.

Дева

Почувствовав, что баланс средств на карточке начал уменьшаться, представителям этого — прижимистого — знака нужно попробовать тактику благотворительности: помочь нуждающимся и — ждать бумеранг добра.

Весы

Наметив серьезную профессиональную цель, нельзя будет — по свойственным представителям знака привычке — метаться из стороны в сторону, такая тактика к финансовому успеху, увы, не приведет.

Скорпион

Продвижение по службе, которое может произойти в это время, повысит самооценку и позволит хорошо заработать, так что — какими бы сложными ни показались новые обязанности — отказываться от предложения не стоит.

Стрелец

Необходимо тщательно планировать свои действия и не отклеиваться на решение мелких бытовых вопросов, иначе не удастся ни поработать, ни заработать, а деньги представителям знака сейчас особенно нужны.

Козерог

Серьезный заработок, на который могут рассчитывать в это время представители знака, не стоит тратить сразу: некоторую — хотя бы незначительную — часть желательно отложить на исполнение своей мечты.

Водолей

Тем представителям знака, которые уже не могут заработать столько, сколько им жизненно необходимо, на своей нынешней работе звезды советуют попробовать себя в новом деле — оно окажется перспективным.

Рыбы

В вопросах, так или иначе увивающихся финансов, не стоит слушать ничьих советов — вряд ли окружающие смогут проникнуться проблемами представителей знака, так что их суждения окажутся заведомо неверными.

Дата публикации
Количество просмотров
170
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie