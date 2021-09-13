Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 13 по 19 сентября?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Время благоприятно для любых финансовых операций: можно заключать серьезные сделки и подписывать важные договоры, главное – внимательно прочитать текст, под которым необходимо будет поставить визу – даже малейшая ошибка или опечатка сведет на нет все ожидания, возлагаемые на этот документ.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Финансовый успех будет напрямую зависеть от умения презентовать себя в глазах окружающих – прежде всего непосредственного руководства. Скромность в это время – не лучшая тактика, поэтому необходимо учиться показывать товар – то есть, свои многочисленные таланты и способности – лицом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Приветствуются любые перемены, связанные с профессиональной деятельностью: новая должность принесет увеличение заработной платы, а новое место работы – неожиданные и серьезные профессиональные перспективы, которые, опять-таки, связаны с приятными финансовыми поступлениями.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Необходимо ставить перед собой только реальные цели, которых легко можно будет достичь, о проектах с примесью фантастики, какими бы привлекательными они ни были, лучше пока забыть – времени и сил на них уйдет много, а результат – в том числе и в финансовом эквиваленте – будет активно стремиться к нулю.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Как известно, всюду успевает тот, кто никуда не торопится: в эти дни желательно руководствоваться этой истиной, в противном случае придется только сожалеть об упущенных в спешке возможностях, которые могли бы привести к серьезным результатам – как в карьерном, так и в финансовом отношении.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Не стоит стремиться к покорению серьезных профессиональных вершин, все равно "подняться" на них в силу самых разных – как объективных, так и субъективных – причин все равно не удастся. Лучше сосредоточиться на выполнении рутинных и монотонных задач, которые, как окажется, оплачиваются ничем не хуже.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Прежде чем согласиться на предложение, которое может сделать вам непроверенный партнер, необходимо тщательно просчитать все связанные с ним риски: оно может казаться далеко не таким выгодным, как его представляют, а в худшем случае - вместо ожидаемой прибыли принести неожиданный, а потому особенно досадный убыток.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Категорически не рекомендуется брать на себя чужую работу, даже если об этом будут очень просить: ничего, кроме потраченного впустую времени, от такой "благотворительности" получить не удастся – денег за сверхурочную работу не заплатят, да и положенное в таких случаях "спасибо", скорее всего, не скажут.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Профессиональный – и связанный с ним финансовый – успех напрямую связан с наличием четкого и подробного плана действий, составленного на неделю вперед: бессистемно хватаясь за самые разные дела, вряд ли удастся сделать что-то путное, скорее всего, время и силы утекут в самых разных направлениях, а пользы не принесут.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Финансовые операции – даже назначенные заранее – лучше перенести на следующую неделю, нынешнее время для них неблагоприятно, сейчас же слишком велик риск досадной неудачи и, как следствие, серьезных материальных потерь. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен – не стоит торопиться с осуществлением сделок.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Необходимо обратить внимание на карьерные и финансовые возможности, которые могут представиться в это время: поначалу они могут показаться неважными, поэтому их легко не заметить и упустить, а это нежелательно – впоследствии придется всерьез пожалеть о собственной недальновидности и неосмотрительности.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Новые идеи, которые появятся у представителей знака в это время, необходимо тщательно фиксировать, а потом рассматривать и продумывать план их осуществления: впоследствии, будучи воплощенными в жизнь, они принесут серьезные и долгожданные результаты – как в профессиональном, так и в финансовом отношении.

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