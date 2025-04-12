Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 14-20 апреля

Деньги / © Associated Press

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 14 по 20 апреля?

Овен

Деньгами, которые в это время окажутся в распоряжении представителей знака, необходимо распорядиться разумно и, по возможности, практично: не стоит тратить их на мелочи, без которых вполне можно обойтись.

Телец

Идеи, которые на этой неделе придут в голову, необходимо тщательно зафиксировать, чтобы не забыть, и максимально быстро воплотить в жизнь – если не все, то хотя бы самые перспективные.

Реклама

Близнецы

Помимо работы над новыми проектами, которые будут ладиться в это время, необходимо вспомнить о прежних – отложенных в силу их трудоемкости – делах: имеет смысл «реанимировать» – они окажутся куда более успешными.

Рак

В это время представителям знака нежелательно заниматься серьезными профессиональными делами: справиться с ними все равно не удастся, что не самым лучшим образом скажется на финансовом состоянии.

Лев

Неделя подходит для реализации любых – даже самых сложных и смелых – профессиональных планов: обстоятельства для их воплощения сложатся практически идеально, поэтому не стоит упускать счастливый шанс.

Дева

Время благоприятно для наведения порядка в рабочих документах и, особенно, финансовых счетах: таким образом удастся расчистить пространство для поступления новых денежных потоков.

Весы

Планировать будущие профессиональные свершения можно будет только после того, как будут детально, т подробно разобраны старые, причем, совершенно неважно, были они успешными или нет, тут главное – опыт.

Скорпион

Не только можно, но и нужно заниматься благотворительностью, которая принесет пользу как тем, кому ее оказывают, так и тем, кто ее оказывает: бумеранг – в его положительном смысле – не заставит себя долго ждать.

Стрелец

На этой неделе звезды категорически не рекомендуют представителям знака лениться: таким образом они смогут расслабиться и упустить счастливый – в том числе, и в финансовом отношении – шанс, которого они ждали давно.

Козерог

Хорошую прибыль могут принести совершенная в это время финансовая операция, будь то заключение важной сделки или подписание выгодного контракта: все они будут обречены на успех.

Водолей

Творчеством нужно заниматься даже тем, чья профессия не имеет к нему никакого отношения: креативные идеи, которые придут в голову, помогут найти новую – неожиданную – схему решения сложного вопроса.

Рыбы

От активного шопинга в это время желательно отказаться: желание потратить как можно больше денег окажется непреодолимым, а качество приобретенных в результате товаров оставит желать лучшего.

Читайте также: