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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 14-20 апреля
Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 14 по 20 апреля?
Овен
Деньгами, которые в это время окажутся в распоряжении представителей знака, необходимо распорядиться разумно и, по возможности, практично: не стоит тратить их на мелочи, без которых вполне можно обойтись.
Телец
Идеи, которые на этой неделе придут в голову, необходимо тщательно зафиксировать, чтобы не забыть, и максимально быстро воплотить в жизнь – если не все, то хотя бы самые перспективные.
Близнецы
Помимо работы над новыми проектами, которые будут ладиться в это время, необходимо вспомнить о прежних – отложенных в силу их трудоемкости – делах: имеет смысл «реанимировать» – они окажутся куда более успешными.
Рак
В это время представителям знака нежелательно заниматься серьезными профессиональными делами: справиться с ними все равно не удастся, что не самым лучшим образом скажется на финансовом состоянии.
Лев
Неделя подходит для реализации любых – даже самых сложных и смелых – профессиональных планов: обстоятельства для их воплощения сложатся практически идеально, поэтому не стоит упускать счастливый шанс.
Дева
Время благоприятно для наведения порядка в рабочих документах и, особенно, финансовых счетах: таким образом удастся расчистить пространство для поступления новых денежных потоков.
Весы
Планировать будущие профессиональные свершения можно будет только после того, как будут детально, т подробно разобраны старые, причем, совершенно неважно, были они успешными или нет, тут главное – опыт.
Скорпион
Не только можно, но и нужно заниматься благотворительностью, которая принесет пользу как тем, кому ее оказывают, так и тем, кто ее оказывает: бумеранг – в его положительном смысле – не заставит себя долго ждать.
Стрелец
На этой неделе звезды категорически не рекомендуют представителям знака лениться: таким образом они смогут расслабиться и упустить счастливый – в том числе, и в финансовом отношении – шанс, которого они ждали давно.
Козерог
Хорошую прибыль могут принести совершенная в это время финансовая операция, будь то заключение важной сделки или подписание выгодного контракта: все они будут обречены на успех.
Водолей
Творчеством нужно заниматься даже тем, чья профессия не имеет к нему никакого отношения: креативные идеи, которые придут в голову, помогут найти новую – неожиданную – схему решения сложного вопроса.
Рыбы
От активного шопинга в это время желательно отказаться: желание потратить как можно больше денег окажется непреодолимым, а качество приобретенных в результате товаров оставит желать лучшего.
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