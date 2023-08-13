Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 14-20 августа

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.
Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 14 по 20 августа?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Велика вероятность удачи в бизнесе – она станет результатом проделанной в предыдущий период работы, поэтому за полученный результат представители знака должны благодарить только себя.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Можно заключать важные сделки и подписывать серьезные договора: все, под чем на этой неделе будет поставлена виза, обещает быстрый успех и солидные дивиденды.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Вознаграждение – в том числе, и материальное – получат только те представители знака, которые заранее подготовились к работе над новым профессиональным проектом: экспромт здесь не пройдет.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Неделя благоприятна как для тех, кто профессионально занимается торговлей, так для тех, кто собирается покупать или продавать недвижимость – им удастся найти идеальный вариант или выручить солидную сумму.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Звезды рекомендуют не отвлекаться от решаемых на работе задач, даже если будет казаться, что небольшая «кофейная пауза» не помешает: план в результате выполнить не удастся, а это плохо отразиться на доходах.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
От серьезных решений финансового характера желательно отказаться: велик риск ошибиться, а это значит, что прибыль будет далеко не такой приличной, как рассчитывают представители знака.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Неделя благоприятна для деловых переговоров с партнерами: дипломатичность, свойственная представителям знака, возрастет в разы, поэтому удастся решить даже самые сложные вопросы.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Можно приступать к ремонту или строительству дома или дачи: процесс не будет напоминать стихийное бедствие, повезет найти хорошую бригаду и качественные материал, а на финансах удастся сэкономить.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Принимая важное решение профессионального и – особенно! – финансового характера, нежелательно торопиться: нужно дать себе пару дней на то, чтобы все как следует обдумать – спешка чревата ошибками.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Рисковать своими деньгами, даже если речь будет идти всего лишь о стоимости лотерейного билета, категорически не рекомендуется – потери могут оказаться гораздо более серьезными, чем покажется на первый взгляд.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Преуспеть в профессиональном – а, значит, и в финансовом – плане смогут только те, кто начнет работу с выполнения самого важного пункта плана, а затем будет двигаться по нисходящей, а не наоборот.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Возможно, это прозвучит странно, но финансовая удача нынешней недели будет зависеть не столько от упорной работы, сколько от правильно организованного и качественного отдыха.
Читайте также:
- Гороскоп любви на август 2023 года
- Финансовый гороскоп на август 2023 года
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на август 2023 года
- Астропрогноз для Украины на период с 24.08.23 по 23.08.24: что ждет нас и нашу страну в это время