Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 14-20 августа

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 14 по 20 августа?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Велика вероятность удачи в бизнесе – она станет результатом проделанной в предыдущий период работы, поэтому за полученный результат представители знака должны благодарить только себя.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Можно заключать важные сделки и подписывать серьезные договора: все, под чем на этой неделе будет поставлена виза, обещает быстрый успех и солидные дивиденды.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Вознаграждение – в том числе, и материальное – получат только те представители знака, которые заранее подготовились к работе над новым профессиональным проектом: экспромт здесь не пройдет.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Неделя благоприятна как для тех, кто профессионально занимается торговлей, так для тех, кто собирается покупать или продавать недвижимость – им удастся найти идеальный вариант или выручить солидную сумму.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Звезды рекомендуют не отвлекаться от решаемых на работе задач, даже если будет казаться, что небольшая «кофейная пауза» не помешает: план в результате выполнить не удастся, а это плохо отразиться на доходах.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

От серьезных решений финансового характера желательно отказаться: велик риск ошибиться, а это значит, что прибыль будет далеко не такой приличной, как рассчитывают представители знака.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Неделя благоприятна для деловых переговоров с партнерами: дипломатичность, свойственная представителям знака, возрастет в разы, поэтому удастся решить даже самые сложные вопросы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Можно приступать к ремонту или строительству дома или дачи: процесс не будет напоминать стихийное бедствие, повезет найти хорошую бригаду и качественные материал, а на финансах удастся сэкономить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Принимая важное решение профессионального и – особенно! – финансового характера, нежелательно торопиться: нужно дать себе пару дней на то, чтобы все как следует обдумать – спешка чревата ошибками.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Рисковать своими деньгами, даже если речь будет идти всего лишь о стоимости лотерейного билета, категорически не рекомендуется – потери могут оказаться гораздо более серьезными, чем покажется на первый взгляд.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Преуспеть в профессиональном – а, значит, и в финансовом – плане смогут только те, кто начнет работу с выполнения самого важного пункта плана, а затем будет двигаться по нисходящей, а не наоборот.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Возможно, это прозвучит странно, но финансовая удача нынешней недели будет зависеть не столько от упорной работы, сколько от правильно организованного и качественного отдыха.

Читайте также: