Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 14-20 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 14 по 20 февраля.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Получить желаемое – прежде всего в финансовом отношении – смогут только те, кто умеет и любит работать, а вот ожидающим манны небесной и ничего для этого не делающие можно не беспокоиться – они вряд ли будут числиться в списке бенефициаров нынешней недели.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Представителям знака важно понимать, чего они действительно хотят добиться в это время, в противном случае дела затормозятся и "не захотят" двигаться вперед, поэтому на денежные поступления, если они зависят от количества сделанной работы, увы, не придется рассчитывать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Поставленная цель уже маячит на горизонте, поэтому осталось приложить совсем немного усилий, и она будет взята, поэтому важно постараться, чтобы упрочить свою профессиональную репутацию, что в это время окажется очень важным, и заодно неплохо заработать.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Тем из представителей знака, кто давно собирался "впрячься" в продолжительную и трудоемкую, но одновременно интересную и, что немаловажно, хорошо оплачиваемую работу, стоит поторопиться и воспользоваться удачным шансов – все сложится наилучшим образом.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время идеально подходит для реализации долговременных финансовых проектов – дивиденды от них можно будет получить уже в ближайшее время, поэтому не стоить откладывать их реализацию, поскольку впоследствии придется всерьез об этом пожалеть.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Имеет смысл "реанимировать" старый профессиональный проект, который в свое время был по уважительной причине отложен в долгий ящик: пришло время вспомнить о нем и возобновить работу, которая принесет не только профессиональный, но и финансовый успех.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

В это время не стоит заключать финансовые сделки – успехом они, увы, не увенчаются, к тому же велика вероятность стать жертвой мошенников, которые активизируются в эти дни: поверив, что можно легко и просто заработать, представители знака рискуют получить убыток.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Не стоит приступать к реализации трудоемких проектов: сил и времени придется потратить огромное количество, а результат окажется незначительным, а в некоторых случаях и вовсе отрицательным, так что заработать на них – во всяком случае пока – не удастся.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Прямота и открытость сегодня является не лучшими качествами для общения с начальством: если нет возможности – и желания – утаить некоторые факты из жизни своего коллектива, лучше вообще не показываться ему на глаза, это, кстати, и для финансов полезнее.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Можно – и нужно – продолжать работу над воплощением в жизнь своей мечты, которая долгое время казалась недостижимой целью, сейчас же обстоятельства сложатся таким – благоприятным – образом, что придется поверить в то, что чудеса существуют.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

На этой неделе удачными будут финансовые операции, в которых необходимо соблюсти баланс: представителям знака легко удастся свести дебет с кредитом, что даст им возможность получить неожиданную, а потому еще более приятную прибыль.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Финансовые действия, которые намечены на это время, плохо сочетаются с риском, поэтому от соответствующего стиля поведения лучше отказаться: любые поступки необходимо просчитывать на несколько шагов вперед, только в таком случае можно рассчитывать на прибыль.

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