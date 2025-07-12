Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 14-20 июля

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 14 по 20 июля.

Овен

К выплате старого гонорара, на который представители знака давно перестали рассчитывать, важно отнестись с максимальной ответственностью, купив одну-единственную, но важную для них вещь.

Телец

От риска в финансовых вопросах в это время лучше отказаться — он не только себя не оправдает, но и всячески «поспособствует» материальным потерям, которое легко можно получить вместо ожидаемой прибыли.

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Близнецы

Большой объем работы, которую нужно сделать в течение недели, может напугать только на первый взгляд — на самом деле, все не так сложно, главное, спокойствие и выдержка, тогда заработать удастся неплохо.

Рак

Нельзя ходить лишком разгуливать по безлюдным улицам в темное время суток и верить на слово малознакомым людям: велика вероятность стать жертвой воров и мошенников, так что важно соблюдать осторожность.

Лев

Возможно нарушение серьезных деловых договоренностей, которые приведут к срыву важного контракта и обидным денежным потерям, не стоит переживать по этому поводу — вероятен более удачный вариант.

Дева

Помимо работы над новыми проектами необходимо вспомнить о прежних — отложенных в силу их трудоемкости — делах: имеет смысл снова взять их в работу, на этот раз они окажутся куда более успешными и прибыльными.

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Весы

На этой неделе лень для представителей знака — категорическое табу: расслабившись, они могут упустить редкий профессиональный и, соответственно, финансовый шанс, который ждали долгое время.

Скорпион

Нежелательно заниматься серьезными профессиональными делами: справиться с ними все равно не удастся, что не лучшим образом скажется на финансовом состоянии — лучше согласиться на небольшую подработку.

Стрелец

Не стоит делиться профессиональными планами даже с коллегами, даже если они кажутся достойными доверия: велика вероятность того, что они присвоят себе чужую идею, и станут обладателями дивидендов, которые она принесет.

Козерог

На этой неделе представителям знака не стоит иметь дела с деньгами — даже брать купюры в руки нежелательно, звезды сочтут это плохой приметой, а покупки, без которых нельзя обойтись всегда можно оплатить карточкой.

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Водолей

В решении важного вопроса не стоит надеяться на помощь со стороны деловых партнеров: в любых делах, так или иначе имеющих отношение к финансам, придется рассчитывать исключительно на себя.

Рыбы

Чтобы достичь финансового благополучия, необходимо научиться отличать действительно важные дела от второстепенных: тратить рабочее время и силы стоит, в первую очередь, на те, без которых никак не обойтись.