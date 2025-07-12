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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 14-20 июля
Финансы играют немаловажную — а для кого-то и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 14 по 20 июля.
Овен
К выплате старого гонорара, на который представители знака давно перестали рассчитывать, важно отнестись с максимальной ответственностью, купив одну-единственную, но важную для них вещь.
Телец
От риска в финансовых вопросах в это время лучше отказаться — он не только себя не оправдает, но и всячески «поспособствует» материальным потерям, которое легко можно получить вместо ожидаемой прибыли.
Близнецы
Большой объем работы, которую нужно сделать в течение недели, может напугать только на первый взгляд — на самом деле, все не так сложно, главное, спокойствие и выдержка, тогда заработать удастся неплохо.
Рак
Нельзя ходить лишком разгуливать по безлюдным улицам в темное время суток и верить на слово малознакомым людям: велика вероятность стать жертвой воров и мошенников, так что важно соблюдать осторожность.
Лев
Возможно нарушение серьезных деловых договоренностей, которые приведут к срыву важного контракта и обидным денежным потерям, не стоит переживать по этому поводу — вероятен более удачный вариант.
Дева
Помимо работы над новыми проектами необходимо вспомнить о прежних — отложенных в силу их трудоемкости — делах: имеет смысл снова взять их в работу, на этот раз они окажутся куда более успешными и прибыльными.
Весы
На этой неделе лень для представителей знака — категорическое табу: расслабившись, они могут упустить редкий профессиональный и, соответственно, финансовый шанс, который ждали долгое время.
Скорпион
Нежелательно заниматься серьезными профессиональными делами: справиться с ними все равно не удастся, что не лучшим образом скажется на финансовом состоянии — лучше согласиться на небольшую подработку.
Стрелец
Не стоит делиться профессиональными планами даже с коллегами, даже если они кажутся достойными доверия: велика вероятность того, что они присвоят себе чужую идею, и станут обладателями дивидендов, которые она принесет.
Козерог
На этой неделе представителям знака не стоит иметь дела с деньгами — даже брать купюры в руки нежелательно, звезды сочтут это плохой приметой, а покупки, без которых нельзя обойтись всегда можно оплатить карточкой.
Водолей
В решении важного вопроса не стоит надеяться на помощь со стороны деловых партнеров: в любых делах, так или иначе имеющих отношение к финансам, придется рассчитывать исключительно на себя.
Рыбы
Чтобы достичь финансового благополучия, необходимо научиться отличать действительно важные дела от второстепенных: тратить рабочее время и силы стоит, в первую очередь, на те, без которых никак не обойтись.