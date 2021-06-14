Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 14-20 июня

Финансы играют немаловажную – а зачастую и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда денег много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 14 по 20 июня?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Любые финансовые сделки этой недели окажутся успешными. Но особенно выгодными будут заключенные в этот период контракты и сделки – в ближайшее время они принесут солидные дивиденды, главное, грамотно прописать в документах все пункты и внимательно прочитать их перед тем, как поставить свою подпись.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Неделя благоприятна для незначительных финансовых операций – например, коммунальные платежи и небольшие покупки – именно они окажутся самыми прибыльными. А вот от крупных приобретений в это время лучше отказаться – будет обидно, если в процессе их использования обнаружится скрытый брак или дефект.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Звезды советуют обращаться с финансами крайне осторожно: серьезные траты в это время осуждаются, а любой – даже незначительный – режим экономии приветствуется. Представители знака, не растранжирившие все, что у них есть, впоследствии сами себя будут благодарить за бережливость и предусмотрительность.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Любое решение, так или иначе связанное с финансами, нельзя принимать, не обдумав: необходимо все тщательно просчитать и подготовить, и только потом отвечать согласием, в противном случае – к великому сожалению представителей знака – убытки значительно превзойдут ожидаемую прибыль.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Люди, которые в это время могут обратиться за помощью – прежде всего финансовой, – скорее всего, в ней не нуждаются, а то и вовсе сами могут ссудить деньгами кого угодно. Поэтому, прежде чем давать деньги в долг, неплохо было бы узнать, каково их моральное благосостояние, и в случае чего отказать.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Время благоприятно для расчета по старым долгам: если представители знака пока еще не расплатились с какими-либо финансовыми обязательствами, необходимо не затягивать и сделать это теперь. В противном случае они рискуют оказаться в так называемой денежной воронке, которая на энергетическом уровне будет делать их беднее.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Можно заниматься любыми финансовыми операциями – особенно теми, которые совершаются по интернету. А вот в долг в это время лучше не давать: материальное положение заемщика может внезапно серьезно осложниться, и он вряд ли в ближайшее время сможет вернуть представителям знака то, что берет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Не стоит отказывать в помощи – в том числе и финансовой – человеку, который об этом попросит: представителям знака это, скорее всего, не будет ничего стоить, а тому, кто попросит их об одолжении, удастся решить важную жизненную проблему, так почему бы не побыть немного волшебниками?

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Можно – и нужно – разговаривать с начальством о повышении заработной платы, тем более что этот вопрос давно назрел. А вот какой день недели для этого выбрать, решать только самим представителям знака – главное, чтобы у непосредственного руководства, от которого так много зависит, было хорошее настроение.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Решение финансовых вопросов ни в коем случае нельзя пускать на самотек – неизвестно, куда они в таком случае могут "вырулить": любые траты в это время необходимо держать под строжайшим контролем, даже мелкая промашка может привести к серьезным последствиям материального свойства – потерям и убыткам.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Оформление важных финансовых документов желательно приурочить к этому времени: так уж встанут звезды, что все – включая посещение кабинетов чиновников, которые должны поставить свою визу – пройдет на удивление легко и быстро, без беготни от одного ответственного лица к другому и длительного ожидания под их дверями.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Даже с учетом того, что на банковскую карту представителей знака упадет значительная сумма денег, звезды настоятельно рекомендуют им воздержаться от любых – даже незначительных – трат: как известно, копейка гривну бережет, не стоит нарушать существующий на данный момент гармоничный финансовый баланс.

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