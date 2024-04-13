Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 15-21 апреля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 15 по 21 апреля.

Овен

От предложения подработать – и заработать – несмотря на всю его привлекательность сейчас лучше отказаться: со временем может оказаться, что вреда и убытков от такой "халтуры" гораздо больше, чем прибыли.

Телец

С деньгами необходимо обращаться крайне осторожно: начав с, казалось бы, незначительной покупки, можно настолько увлечься, что и не заметить, куда и как будут потрачены средства, необходимые для более важных дел.

Близнецы

Звезды не рекомендуют представителям знака принимать участие в деловых переговорах – к ожидаемому результату они все равно не приведут, а драгоценное время и силы отнимут.

Рак

Не стоит рисковать имеющимися средствами в надежде приобрести куда большую сумму: даже если речь будет идти о небольшой операции – например, покупке лотерейного билета: выиграть все равно не удастся.

Лев

Неожиданная прибыль – например, выплата давнего гонорара, не будет означать, что "зеленый свет" загорится и для других финансовых операций: они в результате окажутся не такими уж и удачными.

Дева

Прежде чем подписать какой-либо документ финансового свойства, необходимо внимательно прочитать его содержимое, особенно ту часть, текст которой напечатан мелким шрифтом.

Весы

Не стоит переживать из-за внезапно сорвавшегося контракта или нарушения договоренностей, которое позволят себе деловые партнеры: скорее всего, именно таким судьба убережет представителей знака от потерь,

Скорпион

Идеи профессионального свойства, которые в это время придут вам в голову, необходимо не просто запомнить, но подробно зафиксировать, чтобы впоследствии воплотить их в жизнь.

Стрелец

В это время можно осуществлять только мелкие финансовые операции в виде оплаты счетов и повседневных покупок, а вот от крупных сделок лучше отказаться: достичь желаемых результатов все равно не удастся

Козерог

Чтобы не стать жертвой мошенников и даже грабителей, необходимо с недоверием относиться к незнакомым людям и соблюдать осторожность, выходя из дома – особенно в темное время суток.

Водолей

Время благоприятно для операций с недвижимостью, но осуществлять сделки нужно только в случае тщательной их подготовки: на импровизацию рассчитывать не приходится, велик риск потерять часть средств.

Рыбы

Нежелательно брать кредиты и оформлять займы: существует вероятность того, что материальное положение не позволит вовремя вносить необходимые взносы, что испортит кредитную историю.

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