- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 2 мин
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 15-21 декабря
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.
Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 15 по 21 декабря?
Овен
Время благоприятно для любых финансовых операций: можно заключать серьезные сделки и подписывать важные договора, главное — внимательно прочитать текст, под которым необходимо будет поставить визу.
Телец
Финансовый успех будет напрямую зависеть от умения презентовать себя в глазах окружающих — прежде всего, непосредственного руководства: необходимо показывать товар — то есть, свои таланты и способности — лицом.
Близнецы
Нновая должность принесет увеличение заработной платы, а новое место работы — неожиданные и серьезные профессиональные перспективы, которые непосредственно связаны с финансовыми поступлениями.
Рак
Необходимо ставить перед собой только реальные цели, которых легко можно будет достичь, о прожектах с примесью фантастики, какими бы привлекательными они ни были, лучше пока забыть.
Лев
Чтобы впоследствии не сожалеть об упущенных возможностях, которые могли бы привести к серьезным результатам — как в карьерном, так и в финансовом отношении — важно никуда е спешить и все делать постепенно.
Дева
Не стоит стремиться к покорению серьезных профессиональных вершин, все равно «подняться» на них не удастся — лучше сосредоточиться на выполнении рутинных задач, которые оплачивается ничуть не хуже.
Весы
Прежде чем согласиться на предложение непроверенного партнера, необходимо тщательно просчитать все связанные с ним риски: оно может казаться далеко не таким выгодным, как его представляют.
Скорпион
Не стоит брать на себя чужую работу, даже если об этом будут очень просить: ничего кроме потраченного впустую времени от такой «благотворительности» получить не удастся — денег за нее не заплатят.
Стрелец
Профессиональный — связанный с ним финансовый — успех напрямую связан с наличием четкого и подробного плана действий, составленного на неделю вперед: хватаясь за разные дела, вряд ли удастся сделать что-то путное.
Козерог
Финансовые операции — даже назначенные заранее — лучше перенести на следующую неделю, нынешнее время для нее неблагоприятно — слишком велик риск досадной неудачи и, как следствие, материальных потерь.
Водолей
Необходимо обратить внимание на карьерные и финансовые возможности, которые могут представиться в это время: поначалу они могут показаться несерьезными, поэтому их легко не заметить и упустить, а это нежелательно.
Рыбы
Новые идеи, которые появятся в это время, необходимо тщательно фиксировать и продумывать план их осуществления: будучи воплощенными в жизнь, они принесут серьезные — в том числе, и финансовые — результаты.