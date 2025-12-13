Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 15-21 декабря

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 15 по 21 декабря?

Овен

Время благоприятно для любых финансовых операций: можно заключать серьезные сделки и подписывать важные договора, главное — внимательно прочитать текст, под которым необходимо будет поставить визу.

Телец

Финансовый успех будет напрямую зависеть от умения презентовать себя в глазах окружающих — прежде всего, непосредственного руководства: необходимо показывать товар — то есть, свои таланты и способности — лицом.

Близнецы

Нновая должность принесет увеличение заработной платы, а новое место работы — неожиданные и серьезные профессиональные перспективы, которые непосредственно связаны с финансовыми поступлениями.

Рак

Необходимо ставить перед собой только реальные цели, которых легко можно будет достичь, о прожектах с примесью фантастики, какими бы привлекательными они ни были, лучше пока забыть.

Лев

Чтобы впоследствии не сожалеть об упущенных возможностях, которые могли бы привести к серьезным результатам — как в карьерном, так и в финансовом отношении — важно никуда е спешить и все делать постепенно.

Дева

Не стоит стремиться к покорению серьезных профессиональных вершин, все равно «подняться» на них не удастся — лучше сосредоточиться на выполнении рутинных задач, которые оплачивается ничуть не хуже.

Весы

Прежде чем согласиться на предложение непроверенного партнера, необходимо тщательно просчитать все связанные с ним риски: оно может казаться далеко не таким выгодным, как его представляют.

Скорпион

Не стоит брать на себя чужую работу, даже если об этом будут очень просить: ничего кроме потраченного впустую времени от такой «благотворительности» получить не удастся — денег за нее не заплатят.

Стрелец

Профессиональный — связанный с ним финансовый — успех напрямую связан с наличием четкого и подробного плана действий, составленного на неделю вперед: хватаясь за разные дела, вряд ли удастся сделать что-то путное.

Козерог

Финансовые операции — даже назначенные заранее — лучше перенести на следующую неделю, нынешнее время для нее неблагоприятно — слишком велик риск досадной неудачи и, как следствие, материальных потерь.

Водолей

Необходимо обратить внимание на карьерные и финансовые возможности, которые могут представиться в это время: поначалу они могут показаться несерьезными, поэтому их легко не заметить и упустить, а это нежелательно.

Рыбы

Новые идеи, которые появятся в это время, необходимо тщательно фиксировать и продумывать план их осуществления: будучи воплощенными в жизнь, они принесут серьезные — в том числе, и финансовые — результаты.