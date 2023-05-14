Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 15-21 мая

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 15 по 21 мая?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Приступая к давно назревшему ремонту в квартире или загородном доме, позаботьтесь о том, чтобы необходимые материалы были высокого качества: помните, что скупой, как правило, платит дважды.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Не стоит держаться за работу, которая не приносит вам ни удовольствия, ни пользы: смело пишите заявление об увольнении и новое – куда более интересное и выгодное – предложение не заставит себя долго ждать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Профессиональным – а с ними и финансовым планам – на этой неделе сбыться не удастся, поэтому не стоит безоглядно тратить свою заначку до тех пор, пока не поступит новая денежная выплата.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Необходимо отказаться от крупных покупок: мало того что они пробьют серьезную дыру в бюджете, так еще и не прослужат долго – вряд ли они окажутся должного качества.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

К финансовым предложениям, которые будут вам предлагать под видом исключительно выгодных, нужно относиться с осторожностью: скорее всего, речь будет идти о мошеннической схеме.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Необходимо с вниманием относиться к знакам, которые сегодня будут посылать вам звезды: среди них может оказаться подсказка относительно того, как решить сложившуюся финансовую ситуацию.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Понять, почему вы стали зарабатывать меньше, чем раньше, поможет анализ своей профессиональной деятельности: исправив обнаруженную и совершенную ошибку, вы сможете улучшить свое материальное положение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Не стоит брать на себя чужие должностные обязанности все равно благодарности – как моральной, так и материальной – дождаться не удастся, а силы и время придется потратить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Необходимо помнить о принципах фэн-шуй: убирая квартиру, нужно выбросить ненужные – особенно рваные и поломанные – вещи, которые воруют денежную удачу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Будьте готовы к встрече с человеком, который – с большой долей вероятности – предложит создать совместный бизнес: не стоит отказываться – дело может оказаться очень выгодным.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Решать в эти дни можно только мелкие финансовые вопросы, которые окажутся удачными, а вот от крупных сделок и контрактов лучше отказаться: вместо прибыли они могут принести убыток.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Любые финансовые операции желательно перенести на другое время, если же такой возможности не будет, рекомендуется проявлять повышенную осторожность: как минимум, внимательно прочитать текст договора.

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