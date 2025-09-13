Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 15-21 сентября

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 15 по 21 сентября?

Овен

Самым успешным — непосредственно связанным с финансами — видом деятельности для представителей знака станет покупка и продажа на любом уровне, но звезды советуют обратить особое внимание на недвижимость.

Телец

Можно приступать к решительным действиям, непосредственно связанными с жилищными условиями — например, ремонту квартиры и даже строительству загородного дома, они обещают быть результативными.

Близнецы

Преуспеть в финансовом отношении смогут только те представители знака, которые, начав работу над новым проектом, доведут ее до логического конца, тогда и на щедрый гонорар от заказчика вполне можно будет рассчитывать.

Рак

Сложатся благоприятные условия для воплощения в жизнь давней мечты представителей знака, но для того, чтобы сказка стала былью, необходимо, чтобы у нее была не только материальная, но и моральная составляющая.

Лев

Гоняясь за несколькими «зайцами» сразу, вряд ли удастся добиться успеха в профессиональном и — особенно! — финансовом отношении, поэтому надо выбрать одну — приоритетную — задачу и сосредоточиться только на ней.

Дева

Нынешняя неделя — благоприятное время для любых финансовых операций, но особое внимание стоит обратить на покупку предметов искусства, которые должны стать украшением интерьера и способом вложения денег.

Весы

Хорошо заработать удастся тем, кто не будет колебаться между двумя равнозначными решениями, что для представителей знака задача не из легких, а примет смелое решение с некоторой — небольшой — долей риска.

Скорпион

Начав работу над новым профессиональным проектом, можно рассчитывать на то, что он будет завершен очень быстро — даже быстрее, чем на это можно изначально рассчитывать, а, значит, и оплату ждать не придется.

Стрелец

Не самое лучшее время для деловых переговоров, особенно если они носят финансовый подтекст — убедить партнеров в своей правоте вряд ли удастся, поэтому лучше перенести такие встречи как минимум на неделю.

Козерог

К решению любой профессиональной — и финансовой — задачи в это время нужно подходить с творческой точки зрения, только в таком случае можно будет рассчитывать на успех, в противном случае ничего не получится.

Водолей

Несмотря на то, что нехватки в средствах у представителей знака нет, распоряжаться ими бездумно все-таки не стоит, более того, желательно задуматься о том. Чтобы отложить некоторую сумму на «светлый» день.

Рыбы

Оказав материальную помощь человеку, который за ней обратится, не стоит ждать от него ответного жеста — жизнь обязательно отблагодарит представителей знака, но бумеранг добра придет с другой стороны.