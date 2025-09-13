- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 15-21 сентября
Финансы играют немаловажную – а порой и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 15 по 21 сентября?
Овен
Самым успешным — непосредственно связанным с финансами — видом деятельности для представителей знака станет покупка и продажа на любом уровне, но звезды советуют обратить особое внимание на недвижимость.
Телец
Можно приступать к решительным действиям, непосредственно связанными с жилищными условиями — например, ремонту квартиры и даже строительству загородного дома, они обещают быть результативными.
Близнецы
Преуспеть в финансовом отношении смогут только те представители знака, которые, начав работу над новым проектом, доведут ее до логического конца, тогда и на щедрый гонорар от заказчика вполне можно будет рассчитывать.
Рак
Сложатся благоприятные условия для воплощения в жизнь давней мечты представителей знака, но для того, чтобы сказка стала былью, необходимо, чтобы у нее была не только материальная, но и моральная составляющая.
Лев
Гоняясь за несколькими «зайцами» сразу, вряд ли удастся добиться успеха в профессиональном и — особенно! — финансовом отношении, поэтому надо выбрать одну — приоритетную — задачу и сосредоточиться только на ней.
Дева
Нынешняя неделя — благоприятное время для любых финансовых операций, но особое внимание стоит обратить на покупку предметов искусства, которые должны стать украшением интерьера и способом вложения денег.
Весы
Хорошо заработать удастся тем, кто не будет колебаться между двумя равнозначными решениями, что для представителей знака задача не из легких, а примет смелое решение с некоторой — небольшой — долей риска.
Скорпион
Начав работу над новым профессиональным проектом, можно рассчитывать на то, что он будет завершен очень быстро — даже быстрее, чем на это можно изначально рассчитывать, а, значит, и оплату ждать не придется.
Стрелец
Не самое лучшее время для деловых переговоров, особенно если они носят финансовый подтекст — убедить партнеров в своей правоте вряд ли удастся, поэтому лучше перенести такие встречи как минимум на неделю.
Козерог
К решению любой профессиональной — и финансовой — задачи в это время нужно подходить с творческой точки зрения, только в таком случае можно будет рассчитывать на успех, в противном случае ничего не получится.
Водолей
Несмотря на то, что нехватки в средствах у представителей знака нет, распоряжаться ими бездумно все-таки не стоит, более того, желательно задуматься о том. Чтобы отложить некоторую сумму на «светлый» день.
Рыбы
Оказав материальную помощь человеку, который за ней обратится, не стоит ждать от него ответного жеста — жизнь обязательно отблагодарит представителей знака, но бумеранг добра придет с другой стороны.