Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 16-22 августа 

Финансы играют немаловажную – а порой и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 16 по 22 августа?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Тем, кто давно подумывает о смене работы и даже рода деятельности, можно начинать действовать в этом направлении: искать свободные вакансии, отправлять резюме и проходить собеседования – зарплата, которую предложат новые работодатели, превзойдет все – даже самые смелые – ожидания.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Выполнить сложную задачу, которую в это время поставит начальство, можно будет только при наличии четкого и подробного плана, составлением которого необходимо озаботиться в самом начале недели: если четко его придерживаться, удастся предстать перед глазами коллег и руководства в самом выгодном свете и неплохо заработать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Неделя неблагоприятна для профессиональной деятельности – все равно никакого толку, в том числе и материального, от нее в это время не будет. Звезды настоятельно рекомендуют отправиться на отдых, прихватив с собой все, что необходимо для любимого занятия – возможно, удастся создать и удачно продать сделанные произведения.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Финансовую удачу, которая будет сопутствовать на этой неделе, ни в коем случае нельзя ни спугнуть, ни упустить: повториться подобное – на редкость благоприятное – стечение обстоятельств может нескоро, а деньги, которые можно получить в это время, на дороге не валяются – необходимо сделать все для того, чтобы их получить.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Прежде чем подписать важный договор, необходимо тщательно и скрупулезно прочитать его текст: даже маленькая – казалось бы, незначительная – опечатка может впоследствии обернуться серьезной финансовой проблемой, так что невнимательность в данном случае – вещь недопустимая, а, возможно, и преступная.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Неделя благоприятна для любых активных действий профессионального характера: так, можно переходить на новое место работы или приступать к реализации нового – во всех отношениях перспективного – проекта. Чем бы ни занимались в это время представители знака, их ждет успех – как деловой, так и финансовый.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Не стоит вкладывать деньги в новый проект, даже если участие в нем предложат во всех отношениях достойные доверия люди: на поверку выгода от него окажется не такой уж безусловной, как может показаться на первый взгляд – велика вероятность того, что вместо ожидаемой прибыли он принесет досадный убыток.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Свойственный представителям знака перфекционизм может помешать окончанию давно начатого проекта, в связи с чем можно не получить обещанного вознаграждения, поэтому важно помнить о старой мудрости о том, что лучшее – враг хорошего, и не переделывать и без того хорошо выполненную работу до бесконечности.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

С непосредственным начальством в это время лучше не пререкаться: попав по его горячую руку, представители знака рискуют остаться без долгожданной премии, на которую давно рассчитывали и которую действительно заслужили, так что не стоит искушать судьбу – нужно обойти вспыльчивого руководителя стороной.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Хватаясь за несколько дней сразу, представители знака гарантировано не успеют сделать ни одно из них, а стало быть, не успеют вовремя сдать заказы и не получат положенную за них оплату. Избежать такого развития событий можно одним-единственным способом: необходимо выполнять задания по мере их важности.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Одалживать кому-нибудь деньги – и даже просто давать попользоваться своими вещами – в это время будет плохой приметой: считается, что таким образом можно передать другому человеку – заемщику – часть своей профессиональной удачи, из-за чего какое-то время финансы будут не "приходить", а самым обидным образом "уходить".

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Как известно, всех денег не заработаешь, поэтому наступающую неделю желательно посвятить отдыху, а поскольку хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает, можно рассматривать связанные с ним траты как инвестицию не только в свое здоровье, но и в последующую – успешную – профессиональную деятельность.

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