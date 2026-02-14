Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 16-22 февраля

Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 16 по 22 февраля?

Овен

Не стоит спешить с решениями, от которых зависит материальное благополучие представителей знака: прежде чем принять его, необходимо все хорошо продумать, и только после этого совершать ответственный шаг.

Телец

Профессиональным проектам с финансовой перспективой лучше предпочесть домашние дела, которые, как ни странно это прозвучит, принесут не меньше — а, возможно, т больше — реальной пользы.

Реклама

Близнецы

Как на работе, так и в бизнесе нужно заниматься только рутинными делами — за реализацию серьезных проектов в это время лучше не браться, успешными они все равно не будут, так что не стоит даром тратить время и силы.

Рак

Представителям знака необходимо загрузит себя работой по максимуму: занимаясь несколькими проектами одновременно, в одном из них точно удастся преуспеть — как профессионально, так и финансово.

Лев

На рабочие — и, как следствие — финансовые дела могут не самым лучшим образом повлиять конфликты с коллегами, поэтому очень важно избегать любых ссор, даже если их причины будут казаться уважительными.

Дева

Не стоит планировать на это время деловые переговорами с настоящими — и потенциальными — партнерами: нынешняя неделя — не самое лучшее время для взаимопонимания и достижения каких-либо договоренностей.

Реклама

Весы

Энергию, которая в это время будет стремиться к нулю, необходимо тратить только на самые важные проекты, от остальных — менее значительных — необходимо отказаться, как от неперспективных в финансовом отношении.

Скорпион

Получив приятное во всех отношениях предложение профессионального свойства, важно прислушаться к внутреннему голосу — он даст единственно верный ответ на поставленный представителями знака вопрос.

Стрелец

Разумно тратить деньги желательно всегда, но на этой неделе — особенно: покупать нужно только самые необходимые в повседневной жизни вещи, отказавшись от приобретений, которые пока могут подождать.

Козерог

Секрет профессионального — и финансового — успеха на этой неделе состоит в подробном рабочем плане, который нужно составить в понедельник и придерживаться его, не пропуская ни одного пункта и не отказываясь от них.

Реклама

Водолей

Не стоит отказываться от понятого ранее решения, какого бы свойства — профессионального или финансового — свойства оно ни было: добиться успеха такое «отступничество» не позволит, скорее, наоборот.

Рыбы

Нынешняя неделя не подходит для активной профессиональной деятельности — толку от нее все равно будет немного, поэтому лучше посвятить это время отдыху, а уж потом, с новыми силами, можно будет браться за работу.

Читайте также: