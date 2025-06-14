Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 16-22 июня

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — 16-22июня.

Овен

К выплате старого гонорара, на который представители знака давно перестали рассчитывать, важно отнестись ответственно, купив одну-единственную, но важную — и очень нужную в работе или хозяйстве — вещь.

Телец

От риска в финансовых вопросах в это время лучше воздержаться — он не только себя не оправдает, но и приведет к материальным потерям, которое легко можно получить вместо ожидаемой прибыли.

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Близнецы

Большой объем работы может напугать только на первый взгляд — на самом деле все не так сложно, главное, спокойствие и выдержка, тогда работу удастся выполнить на отлично, и, как следствие, заработать неплохо.

Рак

Не стоит ходить по безлюдным улицам в темное время суток и верить на слово малознакомым людям — слишком велика вероятность стать жертвой мошенников, нацелившихся на деньги и ценности представителей знака.

Лев

Возможен срыв важного контракта, который приведет к обидным денежным потерям — несмотря на это, финансовая удача, которая будет сопутствовать представителям знака, очень быстро все компенсирует.

Дева

Помимо работы над новыми проектами необходимо вспомнить о об отложенных на время делах: имеет смысл снова взять их в работу, на этот раз они окажутся более успешными, в том числе и в финансовом отношении.

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Весы

На этой неделе лень для представителей знака — категорическое табу: расслабившись, они могут упустить редкий профессиональный шанс, соответственно, финансовый шанс, которого ждали долгое время.

Скорпион

В это время представителям знака нежелательно заниматься серьезными профессиональными делами: справиться с ними все равно не удастся, что не лучшим образом скажется на финансовом состоянии.

Стрелец

Нежелательно делиться своими профессиональными планами даже с теми коллегами, которые кажутся достойными доверия: они могут присвоить себе чужую идею, став обладателями дивидендов, которые она принесет.

Козерог

На этой неделе представителям знака не стоит иметь дела с деньгами — даже брать купюры в руки нежелательно, звезды сочтут это плохой приметой, а необходимые покупки всегда можно оплатить карточкой или по интернету.

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Водолей

В решении важного вопроса не стоит надеяться на помощь со стороны деловых партнеров — скорее всего, ее не последует: в любых делах, имеющих отношение к финансам, придется рассчитывать исключительно на себя.

Рыбы

Чтобы достичь финансового благополучия, необходимо научиться отличать действительно важные дела от второстепенных: тратить рабочее время и силы стоит в первую очередь на те, без которых никак не обойтись.