Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 16-22 марта

Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 16 по 22 марта?

Овен

Наступающая неделя — не лучшее время для начала работы над новыми профессиональными проектами — они окажутся неудачными и не оправдают возложенных на них — прежде всего, финансовых — ожиданий.

Реклама

Телец

Не стоит тратить энергию, которой окажется в избытке, на малозначительные рутинные занятия — в это время нужно приступать только к действительно важным проектам, которые сулят серьезный успех и такую же прибыль.

Близнецы

Преуспеть в профессиональном — и, соответственно, финансовом — отношении предстаивтелям знака позволят новые знания и технологии, которые, будучи использованными, дадут невиданные результаты.

Рак

Главным условием профессионального — и финансового — успеха в это время станет комфортный моральный климат в коллективе: в одиночку успешно поработать — а, значит, и хорошо заработать — не удастся.

Лев

Нынешняя неделя принесет предстаивтелям знака не только удачу в бизнесе, но и неожиданную — хоть и вполне заслуженную = прибыль, которую звезды советуют не тратить, а отложить на светлый день — то есть, на свою мечту.

Реклама

Дева

Не стоит принимать участие в рискованных мероприятиях, даже если по словам тех, кто будет втягивать в них представители знака, оии должны принести хороший доход — он окажется, мягко говоря, преувеличенным.

Весы

Любые решения, которые так или иначе связаны с финансами, необходимо хорошо — и желательно не один раз — обдумывать: если они окажутся ошибочными, то материальные потери будут более чем серьезными.

Скорпион

Время благоприятно для любых операций с недвижимостью: можно покупать, продавать и обменивать квартиры, дома и землю: какой бы ни была сделка, в это время она обязательно окажется выгодной.

Стрелец

Инвестируя деньги в любой проект, который со временем должен приносить представителям знака пассивный доход, необходимо тщательно продумать все детали и нюансы — спонтанность категорически недопустима.

Реклама

Козерог

Представителям знака, которых по какой-то — финансовой или карьерно-перспективной — причине не устраивает их место работы, можно подумать о своем хобби, как о занятии, которое может принести хороший доход.

Водолей

Главное в это время — отвлечься от повседневных бытовых забот и хлопот, которые отнимаю время и силы, ничего не давая взамен, и сосредоточиться на одном, но важном профессиональном вопросе, который принесет доход.

Рыбы

Не стоит конфликтовать с начальством, даже если оно объективно будет неправым: оно все равно этого не признает, а на положении представителей знака — в том числе, и материальном — такая ссора отразиться негативно.

