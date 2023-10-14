Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 16-22 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 16 по 22 октября?

Овен

Поставленных профессиональных – и особенно! – финансовых целей добьются только те представители знака, которые проявят повышенную активность и будут добиваться своего упорно и целеустремленно.

Телец

Поставив перед собой важную профессиональную цель, нужно идти к ней настойчиво и планомерно, приближаясь к ней шаг за шагом: такая тактика окажется успешной как в карьерном, так и в финансовом плане.

Близнецы

Главное в э\то время – не лениться: вставать пораньше действовать активно и решительно, только так представителям знака удастся справиться с довольно сложной работой, за которую начальство отблагодарит премией.

Рак

Успех – в том числе, и финансовый – буде напрямую зависеть от того, смогут ли представители знака преодолеть свою фирменную застенчивость и побороться за проект, который обещает солидный доход.

Лев

Самое важное, занимаясь своей работой, никого не слушать: увы, желающих сказать, что представители знака делают не то, что надо, и движутся не в ту сторону, руководствуясь корыстными побуждениями, будет достаточно.

Дева

Совершая финансовый сделки, необходимо соблюдать осторожность: велика вероятность, упустив какую-то мелочь, поставив свою подпись под документом, согласно которому вместо прибыли можно получить убыток.

Весы

Не стоит противиться нежеланию совершать активные профессиональные действия: делая что-то из-под палки легко совершить досадную ошибку, поэтому не нужно форсировать решение профессиональных вопросов.

Скорпион

Нежелательно резко стартовать, начиная работу над новым проектом, действовать надо, не торопясь, но поступательно и планомерно, только в таком случае удастся достичь желаемых финансовых результатов.

Стрелец

Подарок, который сделают представителям знака на этой неделе, скорее всего, примет вид денежного эквивалента, поэтому очень важно заранее продумать, на что потратить эту – вполне приличную – сумму.

Козерог

Прежде чем подписывать важный контракт или заключать договор, необходимо тщательно изучить и проанализировать все его пункты, в противном случае о выгоде говорить будет бессмысленно.

Водолей

Тем, кто давно подумывал о смене места работы, придется выбирать сразу из нескольких выгодных предложений: не стоит спешить с решением – нужно выбрать вариант, которые принесет не только деньги, но и удовольствие.

Рыбы

Нежелательно тратить время на разговоры на общие темы, в которые будут втягивать коллеги: по подведенным в конце недели итогам выясниться, что это общение затянулось и «украло» часть зарплаты.

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