Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 16-22 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 16 по 22 сентября.

Овен

На финансовый успех смогут рассчитывать только те представители знака, которые найдут в себе силы довести до ума начатый ранее проект: по привычке, бросив его на полдороге, они вряд ли что-то заработают.

Телец

Финансовую удачу принесут поездки – преимущественно, конечно, речь идет о командировках, но иногда – вот как в этом случае – удается совместить приятное с полезным: и отдохнуть, и заработать.

Близнецы

Приступая к реализации нового профессионального проекта, не надейтесь на то, что все сложится само по себе – усилия придется приложить серьезные, но и результат – в то числе и материальный – будет того стоить.

Рак

Активность и энтузиазм, которые почувствуют в это время представители знака, необходимо направить на решение важного профессионального вопроса, который принесет известность и деньги.

Лев

Решить возникшие финансовые проблемы можно будет, только начав действовать: как известно, под лежачий камень вода не течет, и денежные потоки в этом смысле исключением не станут.

Дева

Брать в работу можно только самые важные и крупные проекты – только они приведут к весомым – как моральным, так и материальным – результатам: "мелочевка" станет пустой тратой времени и сил.

Весы

Возможно, это прозвучит нереально, но преуспеть в финансовом отношении смогут те, кто наконец-то начнет воплощать в жизнь свою мечту: полученное при этом удовольствие станет своеобразным магнитом для денег.

Скорпион

Не стоит все свое время посвящать работе – продвинуться по карьерной лестнице, равно как и заработать в результате все равно не удастся, и напряженный труд может привести к серьезному упадку сил.

Стрелец

Представителям знака, которые давно собирались попробовать свои силы в новом виде деятельности, не стоит медлить с решением: предложение, которое сделают им в это время, окажется на редкость успешным.

Козерог

Экономия – любимое занятие представителей знака, но на этой неделе им желательно от него отказаться: под влиянием внезапно нахлынувшей скупости можно будет пустить шанс приобрети вещь своей мечты.

Водолей

Успешными будут любые финансовые операции, но особенно стоит обратить внимание на те, которые потребуют некоторую – небольшую – долю риска: купленный в шутку лотерейный билет может принести неплохой выигрыш.

Рыбы

В работе над серьезным профессиональным проектом, равно как и в сумме, которую удастся в результате заработать, главным условием станет уверенность в своих силах: без нее в этот раз – как и всегда – не обойтись.

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