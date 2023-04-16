Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 17-23 апреля

Кто из знаков Зодиака получит прибыть на этой неделе, кого ждет финансовый успех, а кому лучше не тратить деньги.

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 17 по 23 апреля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Важные решения, особенно если они касаются финансов, нельзя принимать под влиянием эмоций: в таком состоянии не удастся оценить все факторы, а значит, ошибка будет неизбежной.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Пришла пора делиться своими знаниями и опытом с теми, кто в этом нуждается: успех – и хорошие деньги – принесет карьера преподавателя, лектора и даже репетитора.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Хорошо заработать прежде всего удастся тем, кто будет меньше говорить и больше делать: даже если вы приготовили речь, презентующую ваши профессиональные достижения, отложите ее на другое время.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

К предложению хорошо заработать, не прикладывая никаких усилий, необходимо отнестись максимально осторожно: скорее всего, за ним стоит мошенническая схема.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

От финансовых операций любой сложности на этой неделе лучше отказаться: вместо ожидаемой прибыли они могут принести убытки, так что не стоит рисковать своим материальным благополучием.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Решать финансовые вопросы можно только после того, как будут просчитаны все возможные риски и продуманы все действия: если по какой-то причине это невозможно, лучше повременить.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Прибылью, вероятной на этой неделе, важно распорядиться правильно: нежелательно тратить все и сразу, какую-то сумму нужно инвестировать в солидное предприятие – деньги должны работать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Время благоприятно для того, чтобы платить по счетам: существующие долги необходимо погасить – в таком случае Вселенная не перекроет финансовый поток, дающий средства к существованию.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Нынешнюю неделю желательно провести под знаком разумной экономии, тогда впоследствии не придется узнать, что такое нехватка средств, а она вполне может стать продолжением транжирства.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Можно – и нужно! – разговаривать с начальством о повышении заработной платы: оно будет добродушно настроено и, приняв во внимание успехи представителей знака, удовлетворит их просьбу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Не стоит отказывать в помощи тем, кто обратится с просьбой одолжить денег – скорее всего, человек действительно нуждается, а денежная сумма, пусть и небольшая, продержит его на плаву.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Любые финансовые сделки этого времени окажутся на редкость успешными, поэтому не стоит упускать шанс пополнить свой банковский счет, а заодно и заработать профессиональный авторитет.

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