Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 17-23 апреля

Кто из знаков Зодиака получит прибыть на этой неделе, кого ждет финансовый успех, а кому лучше не тратить деньги.
Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 17 по 23 апреля?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Важные решения, особенно если они касаются финансов, нельзя принимать под влиянием эмоций: в таком состоянии не удастся оценить все факторы, а значит, ошибка будет неизбежной.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Пришла пора делиться своими знаниями и опытом с теми, кто в этом нуждается: успех – и хорошие деньги – принесет карьера преподавателя, лектора и даже репетитора.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Хорошо заработать прежде всего удастся тем, кто будет меньше говорить и больше делать: даже если вы приготовили речь, презентующую ваши профессиональные достижения, отложите ее на другое время.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
К предложению хорошо заработать, не прикладывая никаких усилий, необходимо отнестись максимально осторожно: скорее всего, за ним стоит мошенническая схема.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
От финансовых операций любой сложности на этой неделе лучше отказаться: вместо ожидаемой прибыли они могут принести убытки, так что не стоит рисковать своим материальным благополучием.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Решать финансовые вопросы можно только после того, как будут просчитаны все возможные риски и продуманы все действия: если по какой-то причине это невозможно, лучше повременить.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Прибылью, вероятной на этой неделе, важно распорядиться правильно: нежелательно тратить все и сразу, какую-то сумму нужно инвестировать в солидное предприятие – деньги должны работать.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Время благоприятно для того, чтобы платить по счетам: существующие долги необходимо погасить – в таком случае Вселенная не перекроет финансовый поток, дающий средства к существованию.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Нынешнюю неделю желательно провести под знаком разумной экономии, тогда впоследствии не придется узнать, что такое нехватка средств, а она вполне может стать продолжением транжирства.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Можно – и нужно! – разговаривать с начальством о повышении заработной платы: оно будет добродушно настроено и, приняв во внимание успехи представителей знака, удовлетворит их просьбу.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Не стоит отказывать в помощи тем, кто обратится с просьбой одолжить денег – скорее всего, человек действительно нуждается, а денежная сумма, пусть и небольшая, продержит его на плаву.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Любые финансовые сделки этого времени окажутся на редкость успешными, поэтому не стоит упускать шанс пополнить свой банковский счет, а заодно и заработать профессиональный авторитет.
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