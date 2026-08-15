Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 17-23 августа

Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 17-23 августа?

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Овен

Прибыль в это время принесет не работа, а хобби, которым представители знака занимаются в свободное время — возможно, пришла пора пересмотреть отношение к занятию, которое до сих пор считалось всего лишь увлечением.

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Телец

Задумавшись о ремонте в доме, не стоит экономить на материалах, которые будут в нем использованы: каждая потраченная не только на красоту, но и на высокое качество гривна впоследствии оправдает себя на все сто процентов.

Близнецы

Представителям знака пора пересмотреть статьи бюджета, по которым они привыкли жить: похоже, что в это время надо меньше средств тратить на свой гардероб, а больше вкладывать в свой дом — расходы быстро окупятся.

Рак

Делая актуальные в это время стратегические запасы, главное — иметь чувство меры, и особенно это касается продуктов: иначе, когда они испортятся, вместо ожидаемой прибыли придется потерпеть убытки.

Лев

Даже на подарки близким людям — родным или друзьям — не стоит тратить все имеющиеся в наличии средства, поскольку это будет, мягко говоря, неразумно, нужно оставить хотя бы небольшой запас — на всякий случай.

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Дева

На профессиональный рост — и, соответственно, значительное улучшение материального положения — смогут рассчитывать только те представители знака, которые будут выполнять свои обязанности, не спеша, но качественно.

Весы

Не стоит торопиться с уходом с нынешней работы, меняя ее на новое — непроверенное — место, что бы ни предлагал потенциальный работодатель: вряд ли его обещания будут соответствовать реальному положению дел.

Скорпион

Солидные денежные поступления, которыми звезды порадуют в это время представителей знака, придут совсем не из того источника, из которого они их ожидают, но при этом окажется существенной прибавкой к бюджету.

Стрелец

Покупки — в том числе, и крупные, о которых давно мечтали представители знака, окажутся, на редкость удачными, поэтому не стоит откладывать их и дальше– желательно наконец-то решиться на приобретение.

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Козерог

Бизнес-идея, которую представители знака решат воплотить в жизнь в это время, окажется на редкость перспективной и быстро оправдает все сделанные в нее вложения, принеся значительную финансовую прибыль.

Водолей

Очень важно прийти на помощь другу, который в это время может о ней попросить: в таком случае удастся не только сделать доброе дело, но и заручиться его обещанием поступить так же в аналогичной ситуации.

Рыбы

Получив выгодное деловое предложение, главное — не медлить с положительным решением, иначе конкуренты — в том числе, и из числа коллег — опередят их, присвоим себе профессиональный и финансовый успех.

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