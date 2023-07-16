Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 17-23 июля

Кто из знаков Зодиака получит прибыть на этой неделе, кого ждет финансовый успех, а кому лучше не тратить деньги.

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 17 по 23 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Можно – и нужно – приступать к реализации нового профессионального проекта, который окажется не только перспективным в карьерном смысле, но и выгодным в материальном отношении.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Необходимо использовать любую возможность получить новые знания профессионального характера – применить их можно будет в самое ближайшее время, и они, что немаловажно, помогут неплохо заработать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Финансовый успех в эти дни ждет тех, кто заранее составит подробный план и будет ему следовать: если хвататься то за одно, то за другое, дела – даже самые важные – так и останутся нереализованными.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Секрет финансового успеха – честность: будет соблазн присвоить деньги, которые по ошибке передаст в руки другой человек (например, кассир в супермаркете), но, уступив ему, придется потерять больше.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Решая финансовые вопросы, не стоит спрашивать чужого совета – он, скорее всего, окажется ошибочным, поэтому ориентироваться желательно исключительно на подсказки внутреннего голоса.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Масса профессиональных возможностей, которые откроются в это время перед представителями знака, приведут к карьерному росту и финансовому успеху – главное, определиться с самыми выгодными из них.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

С деньгами на этой неделе необходимо обращаться максимально осторожно: начав с, казалось бы, незначительной покупки, представители этого азартного знака легко могут войти в раж и проделать дыру в бюджете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Не стоит рисковать уже имеющимися деньгами для того, чтобы значительно увеличить эту сумму: результат такого поступка вряд ли принесет ожидаемый результат, а вот полное фиаско вполне может случиться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Срыв деловых договоренностей не стоит воспринимать как трагедию: закрыв одну профессиональную "дверь", судьба, скорее всего, откроет другую, за которой находятся более серьезные возможности и, что важно, финансы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

На этой неделе можно заключать договоры и подписывать сделки, цель которых – получить финансовую прибыль: успех в этом смысле представителям знака гарантирован.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Финансовое благополучие в это время будет непосредственно связано с умением без ложной скромности презентовать свои профессиональные таланты и способности начальству: в его силах увеличить заработную плату.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Успех – в том числе и финансовый – придет к тем представителям знака, которые не испугаются первых трудностей и не опустят рук, а наоборот, начнут работать еще упорнее и быстрее.

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