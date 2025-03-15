Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 17-23 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 17 по 23 марта?

Овен

Не стоит спешить с оформлением важных финансовых документов: в них может вкрасться ошибка или опечатка – небольшая, но достаточная для того, чтобы ожидаемая прибыль превратилась в убыток.

Телец

Нежелательно оперировать крупными денежными суммами – слишком велик риск серьезных потерь, о которых придется долгое время сожалеть, зато мелкие сделки – в виде оплаты счетов – пройдут на ура.

Близнецы

Время обещает быть на редкость удачным в финансовом отношении, поскольку принесет деньги, которые необходимы для работы над новым проектом, опять-таки рассчитанным на солидную прибыль.

Рак

Может выпасть удачный шанс воплотить в жизнь серьезный профессиональный проект, который уже в самом ближайшем будущем принесет более чем солидные дивиденды – не стоит его упускать.

Лев

Нынешняя неделя может стать стартовой площадкой для удачного начала нового проекта или бизнеса в целом: начинания с этого времени при любых условиях обречены на успех, в том числе, и финансовый.

Дева

Решение серьезных финансовых вопросов, даже если оно было намечено заранее, лучше перенести на другое время – сейчас вряд ли удастся правильно оценить все существующие риски.

Весы

Свободное от основной работы время звезды настоятельно советуют посвятить своему хобби – в ближайшее время оно может стать для представителей знака основным – приносящим прибыль – занятием.

Скорпион

Нежелательно принимать участие в сомнительных финансовых предприятиях, даже если на первый взгляд они будут казаться привлекательными: риск, с которым они связаны, окажется неоправданным.

Стрелец

Время, когда можно позволить себе долю риска в профессиональных делах, но – до определенного предела: совершая авантюрные поступки, главное – вовремя остановиться, иначе вместо прибыли можно получить убыток.

Козерог

Преуспеть в профессии – как в карьерном, так и в финансовом отношении – смогут только те, кто будет тщательно готовиться к работе над каждым проектом – импровизация тут не пройдет.

Водолей

Дела, за которые придется взяться в это время, должны быть поистине грандиозными – только так на них удастся хорошо заработать, проработка мелких и незначительных задач окажется всего пустой тратой времени и сил.

Рыбы

Неожиданную прибыль, возможную в это время, нужно потратить с умом: например, купить вещи, о которых представители знака давно мечтали, но по какой-то причине не могли себе этого позволить.

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