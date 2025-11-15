Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 17-23 ноября

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 17 по 23 ноября?

Овен

Нынешняя неделя — не самый дачный момент для начала работы над новыми проектами, подписания важных контрактов и заключения сделок. Лучше перенести их на другое — более благоприятное — время.

Телец

Не стоит тратить время и силы на рутинные дела и повседневные обязанности, наступающая неделя предназначена для реализации действительно важных — в том числе, и финансовых — проектов.

Близнецы

Принимая важные профессиональные и — особенно — бизнес-решения, необходимо прислушиваться к интуиции: на в это время сможет гораздо лучше «разобраться» в сложившейся ситуации, чем разум.

Рак

Выход из сложного финансового положения, в котором могут оказаться представители знака, находится там же, где и вход: достаточно просто «отмотать» ленту своих действий назад и найти исходную ошибку.

Лев

Не стоит никому рассказывать о своих профессиональных идеях, особенно это касается коллег, которые будут проявлять повышенную заинтересованность — в результате можно остаться и без денег, и без работы.

Дева

Домашние хлопоты, которые так любят представители знака, в это время будут отвлекать их от работы, поэтому очень важно соблюдать баланс между решением профессиональная — и финансовых — задач и бытовыми хлопотами.

Весы

Для достижения важных профессиональных целей одной только энергии и энтузиазма будет недостаточно: успех ждет только тех, кто будет тщательно просчитывать каждый свой шаг и не станет торопиться с решениями.

Скорпион

Нельзя принимать важные решения под влиянием эмоций — особенно это касается негатива, но и на волне позитива можно совершить серьезную ошибку — особенно это касается поспешных и непродуманных покупок.

Стрелец

Начиная собственное дело или открывая бизнес, представителям знака необходимо задуматься о том, кто станет их партнерами — от правильных кандидатур будет зависеть профессиональный и финансовый успех.

Козерог

В работе необходимо думать не о возможных заработках, а о том, как решить поставленную задачу максимально эффективно, в таком случае удастся преуспеть как в профессиональном, так и финансовом отношении.

Водолей

Упорный и настойчивый труд в это время, вопреки ожиданиям, желаемого результата не принесет, поэтому лучше потратить время на отдых — он позволит восстановить силы и приготовиться к работе над новым проектом.

Рыбы

На этой неделе коллективному труду лучше предпочесть индивидуальный — например, на время перейти на удаленный режим — так можно будет избежать негативного влияния недоброжелательных коллег.