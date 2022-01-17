Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 17-23 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 17 по 23 февраля.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Из-за большого риска стать жертвой мошенников от любых финансовых операций лучше отказаться: какой бы ни была сумма вынужденной потери, она в любом случае окажется досадной, так что стоит поостеречься и до пикового случая не доводить.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Время благоприятно для деловых переговоров – достигнутые в результате договоренности помогут улучшить совместный бизнес и, как следствие, уже в самое ближайшее время получать куда более серьезные дивиденды, чем раньше.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Не стоит делиться своими профессиональными планами с коллегами, даже если вы целиком и полностью им доверяете: искушение воплотить в жизнь ваши идеи может оказаться настолько серьезным, что человек не устоит.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Нежелательно спешить с оформлением важных финансовых документов: в них может вкрасться ошибка или опечатка – небольшая, но достаточная для того, чтобы прибыль, на которую рассчитывали представители знака, превратилась в убыток.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

От риска в финансовых вопросах, к которым почувствуют непреодолимую тягу представители знака, в это время лучше отказаться: он вряд ли оправдает себя, а вместо шампанского им, скорее всего, придется пить валерьянку.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Время благоприятно для решительных действий в профессиональной сфере: тем, кто давно собирался перейти на новую работу с куда более серьезной зарплатой, можно писать заявление об уходе со старой – главное, не медлить.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Можно – и нужно – рассчитываться с существующими долгами: конечно, это лучше всего было сделать до нового года, чтобы не входить в него со старыми финансовыми обязательствами, но и теперь сделать это не поздно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Звезды настоятельно советуют представителям знака заниматься благотворительностью: разумеется, это необходимо сделать всегда, но сегодня ростки доброты упадут на особенно благоприятную почву и принесут плоды в виде неожиданной выгоды.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Можно приступать к работе над проектами, которые – в силу своей сложности или трудоемкости – были отложены на некоторое время: теперь же благоприятное время для них пришло – результат, в том числе и финансовый, несомненно порадует.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Выбирая профессиональные задачи, представителям знака важно отличать перспективные от неперспективных: в первом случае работа будет ладиться, а результат – в том числе и финансовый – превзойдет все ожидания, во втором же все произойдет с точностью до наоборот.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Финансовый успех принесут только те проекты, которые – так или иначе – окажутся связанными с материальным благополучием самих представителей знака и их семьи – например, ремонтом или обучением ребенка в вузе, так что заниматься нужно только ими.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Занимаясь работой, нельзя отвлекаться на сопутствующие, но бесполезные занятия в виде перекуров, разговоров с коллегами и традиционным витанием в облаках, в противном случае профессиональной, а заодно и финансовой удачи представителям знака, увы, не видать.

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