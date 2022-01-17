Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 17-23 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 17 по 23 февраля.
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Из-за большого риска стать жертвой мошенников от любых финансовых операций лучше отказаться: какой бы ни была сумма вынужденной потери, она в любом случае окажется досадной, так что стоит поостеречься и до пикового случая не доводить.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Время благоприятно для деловых переговоров – достигнутые в результате договоренности помогут улучшить совместный бизнес и, как следствие, уже в самое ближайшее время получать куда более серьезные дивиденды, чем раньше.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Не стоит делиться своими профессиональными планами с коллегами, даже если вы целиком и полностью им доверяете: искушение воплотить в жизнь ваши идеи может оказаться настолько серьезным, что человек не устоит.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Нежелательно спешить с оформлением важных финансовых документов: в них может вкрасться ошибка или опечатка – небольшая, но достаточная для того, чтобы прибыль, на которую рассчитывали представители знака, превратилась в убыток.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
От риска в финансовых вопросах, к которым почувствуют непреодолимую тягу представители знака, в это время лучше отказаться: он вряд ли оправдает себя, а вместо шампанского им, скорее всего, придется пить валерьянку.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Время благоприятно для решительных действий в профессиональной сфере: тем, кто давно собирался перейти на новую работу с куда более серьезной зарплатой, можно писать заявление об уходе со старой – главное, не медлить.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Можно – и нужно – рассчитываться с существующими долгами: конечно, это лучше всего было сделать до нового года, чтобы не входить в него со старыми финансовыми обязательствами, но и теперь сделать это не поздно.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Звезды настоятельно советуют представителям знака заниматься благотворительностью: разумеется, это необходимо сделать всегда, но сегодня ростки доброты упадут на особенно благоприятную почву и принесут плоды в виде неожиданной выгоды.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Можно приступать к работе над проектами, которые – в силу своей сложности или трудоемкости – были отложены на некоторое время: теперь же благоприятное время для них пришло – результат, в том числе и финансовый, несомненно порадует.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Выбирая профессиональные задачи, представителям знака важно отличать перспективные от неперспективных: в первом случае работа будет ладиться, а результат – в том числе и финансовый – превзойдет все ожидания, во втором же все произойдет с точностью до наоборот.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Финансовый успех принесут только те проекты, которые – так или иначе – окажутся связанными с материальным благополучием самих представителей знака и их семьи – например, ремонтом или обучением ребенка в вузе, так что заниматься нужно только ими.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Занимаясь работой, нельзя отвлекаться на сопутствующие, но бесполезные занятия в виде перекуров, разговоров с коллегами и традиционным витанием в облаках, в противном случае профессиональной, а заодно и финансовой удачи представителям знака, увы, не видать.
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