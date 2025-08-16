Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 августа

Деньги / © Associated Press

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 18 по 24 августа?

Овен

От профессиональных начинаний необходимо отказаться — лучше довести до ума те, которые на время были «задвинуты» в долгий ящик: возможно, финансового успеха они не принесут, зато и убытков удастся избежать.

Телец

Под запретом находятся любые финансовые дела, но особенно нежелательно рисковать, участвуя в розыгрышах и лотереях — выиграть в таком случае ничего не удатся, а вот проиграть — причем, серьезно — вполне реально.

Реклама

Близнецы

Хватаясь за несколько дел сразу, не удастся преуспеть ни в одном из них, поэтому нужно определиться с приоритетами и выбрать наиболее важное, которое принесет не только профессиональный, но и финансовый успех.

Рак

Слишком велика вероятность стать жертвой воров или мошенников, поэтому очень важно беречь деньги — как в прямом, так и в переносном смысле, даже от благотворительности в это время необходимо отказаться.

Лев

Отправляясь за покупку в любой из дней наступающей недели, нужно иметь с собой список необходимых вещей и продуктов и не позволять себе выходить за его рамки — разумная экономия сейчас не повредит.

Дева

Деловые встреч с финансовым подтекстом желательно перенести на другое время — наступающая неделя для них не подходит: достичь новых договоренности с партнерами не удастся, а разрушить старые– вполне.

Реклама

Весы

Не стоит браться за подработку, даже если ее предложат надежные и проверенные люди: обстоятельство сложатся таким образом, что решить поставленную задачу — и, соответственно, заработать — не удастся.

Скорпион

Любую работу необходимо будет выполнять по графику, составленному заранее — только так удастся уложиться в запланированные сроки, в противном случае недоделки негативно отразятя н сумме гонорара.

Стрелец

Для реализации глобальных планов, на которые представители знака возлагают большие финансовые надежды, еще не пришло, поэтому с ними необходимо повременить, сосредоточившись на менее значительных задачах.

Козерог

В отношениях с непосредственным начальством необходимо соблюдать максимальную осторожность — неосторожное высказывание может стать причиной его недовольства, и, как следствие, лишения заслуженной премии.

Реклама

Водолей

Не самое лучшее время для заключения важных сделок и подписания серьезных договоров, особенно если они рассчитаны на длительную перспективу — финансовый результат может оказаться очень скромным.

Рыбы

Делать резкие движения в отношении бизнес-проектов в это время не стоит — они не только не оправдают ожиданий представителей знака, но и могут нести серьезную финансовую угрозу любым важным делам.