Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 мая

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 18 по 24 мая?

Овен

Время благоприятно для тех представителей знака, кто давно подумывал о очень нужной, но дорогостоящей покупке: ее время пришло — все, приобретенное в это время, окажется должного качества.

Телец

Преуспеть в профессии — как в карьерном, так и в финансовом отношении — смогут только те представители знака, которые будут тщательно готовиться к работе над каждым проектом: импровизация и экспромт не пройдут.

Близнецы

С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратить их на приобретение вещей, без которых в данное время вполне можно обойтись — желательно закрыть все «дыры», через которые «утекает» бюджет.

Рак

Необходимо внимательно читать любые документы, под которыми необходимо поставить визу, особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом — там может обнаружится неприемлемое условие.

Лев

Время благоприятно для улаживания финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время они принесут солидные финансовые поступления.

Дева

К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью — слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников, что приведет к потере средств.

Весы

Не стоит примерять старый — негативный — опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не заплатил, это не значит, что и в этот раз события сложатся так же.

Скорпион

Принимаясь за новый — серьезный и хорошо оплачиваемый — проект, главное — обстоятельно просчитать все сопутствующие факторы и взвесить свои силы –так удастся достичь необходимого результата и прилично заработать.

Стрелец

Новые идеи, которые придут в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся нереальности они окажутся перспективными не только с профессиональной, но и с финансовой точки зрения.

Козерог

Время неблагоприятно для любых финансовых сделок, включая самые незначительные: требуется время на дополнительный анализ своих действий, — так удастся избежать досадных ошибок, в том числе и финансовых.

Водолей

Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной ее подготовки: — слишком велик риск приобрести жилье со скрытым изъяном.

Рыбы

Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется объективно перспективной — в карьерном, так и в материальном плане, можно отвечать на него согласием без продолжительных раздумий.

