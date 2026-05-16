Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 мая
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 18 по 24 мая?
Овен
Время благоприятно для тех представителей знака, кто давно подумывал о очень нужной, но дорогостоящей покупке: ее время пришло — все, приобретенное в это время, окажется должного качества.
Телец
Преуспеть в профессии — как в карьерном, так и в финансовом отношении — смогут только те представители знака, которые будут тщательно готовиться к работе над каждым проектом: импровизация и экспромт не пройдут.
Близнецы
С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратить их на приобретение вещей, без которых в данное время вполне можно обойтись — желательно закрыть все «дыры», через которые «утекает» бюджет.
Рак
Необходимо внимательно читать любые документы, под которыми необходимо поставить визу, особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом — там может обнаружится неприемлемое условие.
Лев
Время благоприятно для улаживания финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время они принесут солидные финансовые поступления.
Дева
К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью — слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников, что приведет к потере средств.
Весы
Не стоит примерять старый — негативный — опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не заплатил, это не значит, что и в этот раз события сложатся так же.
Скорпион
Принимаясь за новый — серьезный и хорошо оплачиваемый — проект, главное — обстоятельно просчитать все сопутствующие факторы и взвесить свои силы –так удастся достичь необходимого результата и прилично заработать.
Стрелец
Новые идеи, которые придут в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся нереальности они окажутся перспективными не только с профессиональной, но и с финансовой точки зрения.
Козерог
Время неблагоприятно для любых финансовых сделок, включая самые незначительные: требуется время на дополнительный анализ своих действий, — так удастся избежать досадных ошибок, в том числе и финансовых.
Водолей
Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной ее подготовки: — слишком велик риск приобрести жилье со скрытым изъяном.
Рыбы
Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется объективно перспективной — в карьерном, так и в материальном плане, можно отвечать на него согласием без продолжительных раздумий.
