Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 ноября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 18 по 24 ноября.

Овен

Время благоприятно для проведения любых финансовых операций – от пополнения телефонного счета до открытия банковских счетов и депозитов, главное – не торопиться, заполняя бланки и договоры.

Телец

К реализации новых – прежде всего, финансовых – проектов лучше приступить на следующей неделе: нынешней энергетики на них все равно не хватит, слишком велика накопившаяся усталость.

Близнецы

Общение с начальством сейчас положительных результатов не даст, особенно если оно будет касаться финансовых вопросов – например, повышения заработной платы: решение этого вопроса лучше отложить.

Рак

Неожиданное финансовое предложение, которое могут сделать представителям знака на этой неделе, скорее всего, действительно окажется таковым, хотя хорошо подумать над ним все-таки не помешает.

Лев

Из-за возможности ошибки не стоит принимать молниеносные решения в профессиональных – и особенно финансовых – вопросах: скорее всего, представителям знака не удастся учесть все факторы «за» и «против».

Дева

Желательно сдерживать свой рабочий энтузиазм – особенно это касается первой половины недели: толку от этого все равно не будет, да и в финансах – из-за бестолковой работы – скорее всего, придется потерять.

Весы

От реализации важного проекта лучше отказаться, если же такой возможности не будет, начать работу над ним с серьезного рывка – только таким образом можно будет максимально быстро еезавершить.

Скорпион

Те, кто давно подумывает о переходе на другую работу или смене рода деятельности, могут начинать постепенно воплощать в жизнь свой план, изучая вакансии на соответствующих сайтах и рассылая резюме.

Стрелец

Решение важной финансовой проблемы придет к представителям знака само по себе: обстоятельства сложатся таким образом, что, благодаря событиям нынешней недели, они смогут избавиться от нее раз и навсегда.

Козерог

Мотовство, к которому представители знака будут склонны на этой неделе, не доведет их до полного разорения, но кошелек изрядно опустошат, так что лучше отказаться от серьезных и бездумных трат.

Водолей

Составляя план работы на ближайшее время, необходимо просчитать все связанные с ним детали и нюансы, в противном случае можно будет крупно ошибиться и не получить положенного вознаграждения.

Рыбы

Успеть сделать все запланированное удастся только при условии строжайшей дисциплины, главное – не отвлекаться на решение второстепенных вопросов, тогда и финансовые выплаты окажутся всем на зависть.

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