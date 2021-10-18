Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 18 по 24 октября?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Серьезные решения – особенно финансового свойства – лучше отложить хотя бы на неделю, в противном случае все сложится в соответствии с принципом "поспешишь, людей насмешишь": можно серьезно ошибиться, а это повлечет за собой серьезные – в том числе и материальные – последствия.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Свое профессиональное превосходство, которое имеет место быть, желательно доказывать не на словах, а на деле, только так представители знака смогут не только утвердить свой авторитет в коллективе, но и рассчитывать на улучшение материального положения в виде увеличения заработной платы.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Свободное от основной работы время звезды настоятельно советуют посвятить своему хобби – каким бы невероятным это ни показалось на первый взгляд, именно оно в ближайшее время может стать основным – бюджетообразующим – занятием, так что стоит вспомнить важные умения и навыки.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Нынешняя неделя может стать стартовой площадкой для удачного начала нового – возможно, собственного – дела или бизнеса: начинания с этого времени при любых условиях они обречены на успех, в том числе и финансовый, так что не стоит медлить – благоприятный бизнес-климат капризен, он может и перемениться.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Время, когда мозг может стать генератором поистине гениальных идей как профессионального, так и финансового свойства: будучи воплощенными в жизнь, они могут принести как славу, так и прибыль, поэтому не стоит делиться с кем-либо своими наработками – их могут присвоить.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Те, кто недоволен нынешним местом работы, можно начинать поиск нового: изучать вакансии, рассылать резюме, ездить на собеседования – велика вероятность того, что кто-то ищет именно такого сотрудника, как представители данного знака, поэтому готов предложить ему хорошие условия и завидную зарплату.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Планировать работу над новым проектом рекомендуется только после того, как будут сделаны выводы из совершенных ранее ошибок, в противном случае придется постоянно наступать на одни и те же грабли, теряя свой профессиональный авторитет и получая зарплату, не соответствующую своим способностям.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Профессиональный – и финансовый – успех ждет преимущественно тех, кто сможет скрупулезно и последовательно работать по заранее составленному четкому плану, не отвлекаясь на постоянные перекуры и пустые разговоры, которые отнимут время и силы, не принеся при этом ровным счетом никакой практической пользы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Время одинаково благоприятно для финансовых операций любой сложности – от заключения "сделок века" до пополнения телефонного счета, но особенно рекомендуется подписывать договоры, рассчитанные на длительную перспективу: заложив основы финансового благополучия на этой неделе, можно будет долго пользоваться его плодами.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Отправляясь по делам или на прогулку по городу, в эти дни не стоит брать с собой большую сумму денег, равно как и надевать на себя дорогостоящие ювелирные украшения – зачем рисковать имуществом, если можно обойтись небольшой суммой на кофе или красивой бижутерией – на эти "богатства" точно никто не позарится.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Не стоит заниматься тем, что не приносит ни финансов, ни удовольствия, это оставит крайне неприятное ощущение потерянного даром времени: избежать его можно одним-единственным способом – выбрать полезное во всех отношениях дело, которое должно приносить не только радость, но и – что имеет не меньшее значение – деньги.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Неделя будет особенно благоприятна для тех представителей знака, профессия которых так или иначе связана с творчеством, впрочем, даже технарям желательно решать свои задачи с креативной точки зрения – так им удастся удивить своим неординарным ходом коллег и начальство, а заодно неплохо заработать – премия представителям знака придется весьма кстати.
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