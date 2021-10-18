Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 18 по 24 октября?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Серьезные решения – особенно финансового свойства – лучше отложить хотя бы на неделю, в противном случае все сложится в соответствии с принципом "поспешишь, людей насмешишь": можно серьезно ошибиться, а это повлечет за собой серьезные – в том числе и материальные – последствия.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Свое профессиональное превосходство, которое имеет место быть, желательно доказывать не на словах, а на деле, только так представители знака смогут не только утвердить свой авторитет в коллективе, но и рассчитывать на улучшение материального положения в виде увеличения заработной платы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Свободное от основной работы время звезды настоятельно советуют посвятить своему хобби – каким бы невероятным это ни показалось на первый взгляд, именно оно в ближайшее время может стать основным – бюджетообразующим – занятием, так что стоит вспомнить важные умения и навыки.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Нынешняя неделя может стать стартовой площадкой для удачного начала нового – возможно, собственного – дела или бизнеса: начинания с этого времени при любых условиях они обречены на успех, в том числе и финансовый, так что не стоит медлить – благоприятный бизнес-климат капризен, он может и перемениться.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время, когда мозг может стать генератором поистине гениальных идей как профессионального, так и финансового свойства: будучи воплощенными в жизнь, они могут принести как славу, так и прибыль, поэтому не стоит делиться с кем-либо своими наработками – их могут присвоить.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Те, кто недоволен нынешним местом работы, можно начинать поиск нового: изучать вакансии, рассылать резюме, ездить на собеседования – велика вероятность того, что кто-то ищет именно такого сотрудника, как представители данного знака, поэтому готов предложить ему хорошие условия и завидную зарплату.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Планировать работу над новым проектом рекомендуется только после того, как будут сделаны выводы из совершенных ранее ошибок, в противном случае придется постоянно наступать на одни и те же грабли, теряя свой профессиональный авторитет и получая зарплату, не соответствующую своим способностям.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Профессиональный – и финансовый – успех ждет преимущественно тех, кто сможет скрупулезно и последовательно работать по заранее составленному четкому плану, не отвлекаясь на постоянные перекуры и пустые разговоры, которые отнимут время и силы, не принеся при этом ровным счетом никакой практической пользы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Время одинаково благоприятно для финансовых операций любой сложности – от заключения "сделок века" до пополнения телефонного счета, но особенно рекомендуется подписывать договоры, рассчитанные на длительную перспективу: заложив основы финансового благополучия на этой неделе, можно будет долго пользоваться его плодами.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Отправляясь по делам или на прогулку по городу, в эти дни не стоит брать с собой большую сумму денег, равно как и надевать на себя дорогостоящие ювелирные украшения – зачем рисковать имуществом, если можно обойтись небольшой суммой на кофе или красивой бижутерией – на эти "богатства" точно никто не позарится.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Не стоит заниматься тем, что не приносит ни финансов, ни удовольствия, это оставит крайне неприятное ощущение потерянного даром времени: избежать его можно одним-единственным способом – выбрать полезное во всех отношениях дело, которое должно приносить не только радость, но и – что имеет не меньшее значение – деньги.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Неделя будет особенно благоприятна для тех представителей знака, профессия которых так или иначе связана с творчеством, впрочем, даже технарям желательно решать свои задачи с креативной точки зрения – так им удастся удивить своим неординарным ходом коллег и начальство, а заодно неплохо заработать – премия представителям знака придется весьма кстати.

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