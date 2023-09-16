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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24сентября

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. 

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 18 по 24 сентября?

Овен 

Финансовый успех ждет тех представителей знака, которые будут следовать намеченному ранее профессиональному плану и не станут отступать от него ни на шаг: за настойчивость их ждет награда. 

Телец 

Велика вероятность потери денежных средств или ценных вещей, но этого можно избежать, соблюдая хотя бы минимальную осторожность: не носить с собой большие суммы и не надевать дорогостоящие украшения. 

Близнецы 

Прежде чем принять важное решение финансового толка, представителям знака необходимо посоветоваться с теми, кому они доверяют целиком и полностью – их рекомендации не дадут ошибиться. 

Рак 

Нежелательно брать деньги или вещи в долг – напротив, необходимо вернуть все, что не принадлежит представителям знака, а было когда-то взято на время, но почему-то задержалось в карманах или шкафу. 

Лев 

Бюджетообразующим в это время может стать не основное занятие, а хобби – главное, воспользоваться ситуацией, которая позволит вывести любимое занятие со второго на первый план. 

Дева 

Для решения финансовых вопросов неделя неблагоприятна – не стоит заключать договора и подписывать контракты, предусматривающие серьезную прибыль: скорее всего, получить ее не удастся. 

Весы 

Выход из сложной финансовой ситуации, в которой оказались представили знака, подскажет подсознание, которое даст совет посредством… сна: необходимо обращать внимание на сновидения этой недели. 

Скорпион 

Нежелательно делиться своими профессиональными планами – особенно если они предусматривают финансовую выгоду – с коллегами: в их среде находятся люди, которые не прочь воспользоваться чужими идеями. 

Стрелец 

Звезды не рекомендуют обращаться к начальству с просьбой повысить заработную плату – на этой неделе оно будет пребывать не в лучшем расположении духа, поэтому, скорее всего, откажет. 

Козерог 

Деньги, потраченные на этой неделе – особенно, если направить их на благие дела – очень быстро вернутся к представителям знака в тройном размере, поэтому нежелательно жадничать. 

Водолей 

Любые сомнения, если дать им волю, не дадут достичь поставленных ране профессиональных целей, а, значит, отсрочат получение прибыли, поэтому необходимо верить в себя и действовать активно и целеустремленно. 

Рыбы

Нежелательно давать деньги в долг: представители знака могут перекрыть поток финансовой энергии, который посылает им Вселенная, поэтому лучше отказать – разумеется, под благовидным предлогом. 

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Дата публикации
Просмотры
502
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