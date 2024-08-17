Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 19-25 августа

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 19 по 25 августа.

Овен

Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если он будет разумным, в противном случае он может привести к неприятным последствиям – необходимо просчитать все возможные последствия.

Телец

Можно проводить финансовые операции любого масштаба – они обещают стать максимально успешными, и уже в самом скором времени принесут солидные и приятные дивиденды.

Близнецы

Достичь поставленной – финансовой – можно будет, только поработав: на манну небесную рассчитывать не приходится, так что необходимо настраивать себя на размеренный и поступательный труд.

Рак

Категорически не рекомендуется играть в азартные игры, даже если будет казаться, что успех обеспечен: слишком велик риск вместо ожидаемой прибыли получить серьезный материальный убыток.

Лев

Лени, которая в эти дни будет одолевать представителей знака, необходимо противопоставить организованность и самодисциплину, в противном случае на серьезные финансовые выплаты, можно не рассчитывать.

Дева

Прилив энергии, которую представители знака могут почувствовать в этот день, желательно направить на улучшение… чужого финансового благополучия: сделанное в это время добро быстро вернется обратно.

Весы

В течение недели необходимо отказаться от любых покупок: с большой долей вероятности они окажутся неудачными, поэтому потраченные на них деньги будут считаться выброшенными на ветер.

Скорпион

Свои профессиональные обязанности представителям знака в это время необходимо выполнять без спешки, еще лучше – из-за риска серьезной ошибки по несколько раз проверять результаты своих действий.

Стрелец

Не стоит хвататься за несколько дел сразу – в результате, ничего не удастся довести до ума, поэтому нужно выбрать одно – наиболее важное – направление и сделать максимальный упор именно на него.

Козерог

Нежелательно подписывать важные документы, особенно – финансового свойства: в них может вкрасться досадная ошибка, которая перевернет его содержание с ног на голову.

Водолей

Для деловых переговоров, назначенных на это время, лучше предпочесть неформальную обстановку – так будет гораздо легче найти общий язык с партнерами, включая тех, кто воспринимает в штыки любые предложения

Рыбы

Не стоит прислушиваться к чужим советам – особенно если речь будет идти о финансовых вопросах: каждый должен жить своим, а не чужим умом, тем более, что советчик может оказаться, мягко говоря, неискренним.

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