Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 19-25 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 19 по 25 февраля?

Овен

К крупным денежным поступлениям, которые возможно в это время, необходимо отнестись ответственно: потратить можно все, но гораздо лучше сохранить средства для неожиданного – счастливого – события.

Телец

Секрет финансового успеха представителей – уверенность в своих силах, в противном случае они вряд ли согласятся на предложение возглавить новый проект, который покажется им чересчур сложным для них.

Близнецы

Можно подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки, а также инвестировать средства в проекты, которые в перспективе принесут прибыль: например, можно открыть депозит и стать рантье.

Рак

С деньгами в этот период необходимо обращаться крайне осторожно: начав с, казалось бы, мелкой и незначительной покупки, можно настолько увлечься, что и не заметить, куда и как будут потрачены средства.

Лев

От предложения подработать – и, соответственно, заработать – несмотря на всю его привлекательность сейчас лучше отказаться: со временем может оказаться, что вреда и убытков от такой "халтуры" гораздо больше.

Дева

Не стоит рисковать имеющимися средствами в надежде приобрести куда большую сумму – играя в казино, на игровых автоматах и даже просто в карты на деньги, можно потерять многое, если не все.

Весы

Звезды настоятельно не рекомендуют представителям знака принимать участие в деловых переговорах – к ожидаемому результату они все равно не приведут, а драгоценное время, увы, отнимут.

Скорпион

Идеи профессионального свойства, которые в это время придут в голову, необходимо не просто запоминать, а тщательнейшим образом записывать: будучи воплощенными в жизнь, они принесут хорошую прибыль.

Стрелец

Велика вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят поживиться деньгами представителей знака – обезопасить себя от них можно, взяв под тщательный контроль все свои траты.

Козерог

Неделя, когда нежелательно оперировать крупными денежными суммами – слишком велик риск серьезных потерь, мелкие сделки окажутся успешными, так что имеет смысл отдать предпочтение именно им.

Водолей

Нельзя отлынивать от своих профессиональных обязанностей, это может привести к тому, что более трудолюбивые и проворные коллеги обойдут на повороте, и заслуженная премия достанется именно им.

Рыбы

На работе главное – не отвлекаться от основного занятия на второстепенные, в виде перекуров и досужих разговоров: те, кому удастся справиться с этой задачей, смогут рассчитывать на солидное финансовое вознаграждение.

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