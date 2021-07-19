Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 19-25 июля 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас: хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 19 по 25 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Тем, кто давно задумывается о воплощении в жизнь амбициозного и перспективного – в финансовом отношении – плана, можно занять низкий старт: на этой неделе для этого сложатся исключительно благоприятные условия, так что необходимо немедленно приступать к его реализации – результат не заставит себя долго ждать.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Необходимо отличать перспективные дела от неперспективных, в противном случае придется потратить время на то, что не принесет ни денег, ни славы, а действительно важный проект счесть незначительным и пропустить, потеряв при этом не только время, но и средства, которые могли бы стать материальным вознаграждением.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Финансовый успех принесут только те проекты, которые так или иначе связаны с благополучием семьи: так, если средства необходимы на обучение ребенка, помощь родителям, ремонт в доме или покупку новой мебели взамен той, что уже отслужила свое, они обязательно придут – причем из самых неожиданных источников.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

При малейшей возможности необходимо отставить в сторону все дела – как профессионального, так и бытового свойства – толку, в том числе и финансового, от них точно не будет, так что лучше взять тайм-аут и отдохнуть: так удастся накопить силы для новых проектов, которые обязательно принесут солидные дивиденды.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Добиться профессионального – а значит, и финансового – успеха смогут только те, кому в это время удастся сосредоточиться на непосредственной работе: отвлекаясь на второстепенные занятия – например, бессмысленные разговоры по телефону или переписку ни о чем в мессенджерах, – можно будет потратить массу времени и сил впустую.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Неделя не годится для пассивного времяпрепровождения: несмотря на расслабляющее летнее время, нужно мобилизовать свои силы и направить их на выполнение важного профессионального задания – оно в результате принесет не только похвалу начальства и белую зависть коллег, но и материальное поощрение в виде премии или повышения зарплаты.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Наибольшую производительность труда нужно развить в первой половине недели, поэтому именно на это время необходимо запланировать все самые важные дела, за которые удастся получить солидное вознаграждение, что до оставшегося времени, то можно будет позволить себе отдохнуть – благо, полученных средств хватит на любые капризы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Принимаясь за новый – важный и, что немаловажно, хорошо оплачиваемый – проект, главное – обстоятельно просчитать все ходы и выходы, взвесить свои силы и преодолеть возможные сомнения в правильности действий и уверенности в своих силах – только так удастся достичь необходимого результата и прилично на нем заработать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Выбирая среди нескольких профессиональных проектов, необходимо остановиться на том, который покажется наиболее перспективным – интуиция в это время не подведет: метание из стороны в сторону не даст возможности ни как следует поработать, ни заработать средства, необходимые для этого, чтобы хотя бы ненадолго съездить в отпуск.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

В продвижении к серьезной профессиональной – и, соответственно, финансовой – цели в начале недели можно зайти в тупик: в такой ситуации необходимо вспомнить, что выход, как правило, находится там же, где и вход, вернуться к началу работы и пройти весь путь заново – на этот раз действия окажутся безошибочными.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Время благоприятно для сделок с недвижимостью, вне зависимости от того, что стоит на повестке дня – покупка или продажа: в первом случае удастся подобрать идеальный вариант, о котором, казалось, можно было только мечтать, во втором – найти покупателя, который даст за продаваемый объект цену, превосходящую ту, что была установлена изначально.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Не стоит примерять старый – негативный – опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не доплатил, а то и вовсе не заплатил, это не значит, что и в этот раз все повторится. Действие может развиваться совсем по-другому сценарию – скорее всего, с точностью до наоборот.

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