Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 19-25 июня

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 19 по 25 июня?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Успешными окажутся любые финансовые сделки, заключенные и подписанные на этой неделе, но особенно стоит обратить внимание на те, которые так или иначе связаны с недвижимостью.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
На этой неделе вряд ли удастся взвесить все риски, которые могут сопутствовать финансовыми операциями, поэтому серьезные решения, связанные с ними, лучше пока не принимать.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Секрет профессионального – и финансового – успеха будет состоять в том, чтобы не распыляться, а, сосредоточившись на главной задаче, заниматься только ею – то есть, бить в одну точку.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Получив крупную сумму денег, не стоит тратить ее на множество мелких покупок – желательно приобрести что-то одно, но действительно ценное и нужное, на что обычно не хватает средств.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут заранее – и тщательно – просчитаны: лучше ничего не заработать, чем получить досадные убытки.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Необходимо выполнить распоряжение непосредственного начальства на отлично: так можно будет презентовать ему свои таланты и, как следствие, рассчитывать на премию или увеличение зарплаты.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Неделя благоприятная для того, чтобы рассчитаться по существующим долгам: если нельзя вернуть всю сумму сразу, необходимо выплатить хотя бы ее часть, иначе финансовая удача может отвернуться.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Неделя благоприятна для работы над проектами, которые давно находятся в долгом ящике: самое время взять их в работу – в результате можно будет рассчитывать на солидное финансовое вознаграждение.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера преподавателя или коуча: делясь с другими своими знаниями, удастся заработать не только авторитет, но и неплохие деньги.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Есть вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят поживиться сбережениями представителей знака – обезопасить себя можно, проявив дисциплинированность: необходимо быть внимательными к своим тратам.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Несмотря на стабильность материального положения, доля разумной экономии не помешает – она даст возможность собрать сумму денег, которая необходима для безбедной – в финансовом отношении – жизни.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Время благоприятно для разговора с начальством на финансовые темы – похоже, оно готово пойти навстречу и удовлетворить просьбу представителей знака о повышении заработной платы.
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