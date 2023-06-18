Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 19-25 июня

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 19 по 25 июня?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Успешными окажутся любые финансовые сделки, заключенные и подписанные на этой неделе, но особенно стоит обратить внимание на те, которые так или иначе связаны с недвижимостью.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

На этой неделе вряд ли удастся взвесить все риски, которые могут сопутствовать финансовыми операциями, поэтому серьезные решения, связанные с ними, лучше пока не принимать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Секрет профессионального – и финансового – успеха будет состоять в том, чтобы не распыляться, а, сосредоточившись на главной задаче, заниматься только ею – то есть, бить в одну точку.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Получив крупную сумму денег, не стоит тратить ее на множество мелких покупок – желательно приобрести что-то одно, но действительно ценное и нужное, на что обычно не хватает средств.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут заранее – и тщательно – просчитаны: лучше ничего не заработать, чем получить досадные убытки.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Необходимо выполнить распоряжение непосредственного начальства на отлично: так можно будет презентовать ему свои таланты и, как следствие, рассчитывать на премию или увеличение зарплаты.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Неделя благоприятная для того, чтобы рассчитаться по существующим долгам: если нельзя вернуть всю сумму сразу, необходимо выплатить хотя бы ее часть, иначе финансовая удача может отвернуться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Неделя благоприятна для работы над проектами, которые давно находятся в долгом ящике: самое время взять их в работу – в результате можно будет рассчитывать на солидное финансовое вознаграждение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера преподавателя или коуча: делясь с другими своими знаниями, удастся заработать не только авторитет, но и неплохие деньги.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Есть вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят поживиться сбережениями представителей знака – обезопасить себя можно, проявив дисциплинированность: необходимо быть внимательными к своим тратам.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Несмотря на стабильность материального положения, доля разумной экономии не помешает – она даст возможность собрать сумму денег, которая необходима для безбедной – в финансовом отношении – жизни.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Время благоприятно для разговора с начальством на финансовые темы – похоже, оно готово пойти навстречу и удовлетворить просьбу представителей знака о повышении заработной платы.

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