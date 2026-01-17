Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 19-25 января

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 19 по 25 января?

Овен

Финансовый успех предстаивтелям знака принесут только проекты, связанные с материальным благополучием самих представителей знака и членов их семьи — например, ремонтом или обучением ребенка в школе.

Телец

Занимаясь работой, нельзя отвлекаться на сопутствующие, но бесполезные занятия в виде разговоров с коллегами и листанием интернет-сайтов, в противном случае профессиональной и финансовой удачи не видать.

Близнецы

Нежелательно брать деньги в долг — как у финансовых учреждений, так и у физических лиц — например, у родственников или друзей: с их возвратом, к сожалению, могут возникнуть проблемы, так что лучше е рисковать.

Рак

Время благоприятно для решительных действий в профессиональной сфере: тем, кто давно собирался перейти на новую работу с куда более серьезной зарплатой, можно писать заявление об уходе со старой — главное, не медлить.

Лев

Не стоит спешить с оформлением важных финансовых документов: в них может вкрасться ошибка или опечатка — небольшая, но достаточная для того, чтобы прибыль, на которую рассчитывали, превратилась в убыток.

Дева

Крупные денежные выплаты, которые вполне вероятны на этой неделе, желательно потратить не на мелочи, без которых представители знака вполне могут обойтись, а на воплощение в жизнь их давней — заветной — мечты.

Весы

Наступающая неделя обещает быть на редкость удачной в финансовом отношении, поскольку принесет деньги, которые давно считаются потерянными — задержавшийся в пути гонорар или старый зависший долг.

Скорпион

Может выпасть удачный шанс воплотить в жизнь серьезный профессиональный проект, который уже в самом недалеком будущем принесет более чем солидные дивиденды –нельзя его упускать.

Стрелец

Деньги, необходимые представителям знака для полноценной жизни придут вовремя и в должном объеме, а в некоторых случаях превысят ожидания, так что не стоит переживать — их хватит абсолютно на все.

Козерог

Неожиданную прибыль важно потратить с умом: например, купить вещи, о которых представители знака давно мечтали, но по не могли себе их позволить — в это время можно потратить чуть больше, чем обычно.

Водолей

Дела, за которые придется взяться в это время, должны быть поистине грандиозными — только так на них удастся хорошо заработать, что лишним не бывает никогда, а в наше — не самое простое — время особенно.

Рыбы

В это время представители знака позволить себе долю риска в решении финансовых вопросов, но — до определенного предела: главное — вовремя остановиться, в противном случае вместо прибыли можно получить убыток.

