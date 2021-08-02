Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 2 -8 августа

Финансы играют немаловажную – а порой и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе – со 2 по 8 августа?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Не стоит назначать на это время деловые переговоры, которые касаются серьезных финансовых операций – это будет лучшим способом провалить все предприятие: даже небольшое разногласие может привести к серьезному конфликту между партнерами, а это значит, что на договоренностях можно будет поставить крест.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Нежелательно подписывать любые серьезные документы, особенно финансовые и бизнес-договора, в которые заложены крупные суммы денег: велик риск не заметить и пропустить небольшую, но весьма досадную ошибку или опечатку, которая сведет на нет все старания и превратит ожидаемую прибыль в, увы, неожиданный убыток.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Неделя благоприятна для любых финансовых операций, но прежде всего, это касается покупок: прогулка по магазинам принесет массу приятных эмоций и покупки, которые – все как одна – окажутся удачными и прослужат своим хозяевам верой и правдой долгие годы, что в наше потребительское время явление довольно редкое.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

В это время – впрочем, как и всегда – ничего нельзя делать в спешке: ничего путного в таком режиме все равно осуществить – и, что самое главное, заработать – не удастся, а вот времени, сил и энергии уйдет огромное количество: все бы ничего, но обидно будет потерять их безрезультатно – без малейшей надежды на успех.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Не стоит планировать на это время серьезные дела с финансовым подтекстом: необходимой для их выполнения энергии у представителей знака сейчас все равно не хватит, а работать только ради того, чтобы работать, не получая ничего взамен, не только бесперспективно, но и неразумно – лучше потратить время на какое-то другое занятие.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Давать в долг на этой неделе можно только ту сумму, которую не жаль потерять: скорее всего, человек, обратившийся к представителям знака за финансовой помощью, не сможет вовремя – а, возможно, и вообще – вернуть деньги, поэтому, если их все же жаль, имеет смысл отказать в займе под благовидным предлогом.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Под запретом находятся финансовые операции любой степени сложности: даже не осуществление, а всего лишь обдумывание будущих трат осуществлять нежелательно: в план, который решат составить представители знака, может вкрасться серьезная ошибка, из-за чего они приобретут нечно совсем ненужное, по сути дела выбросив деньги на ветер.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Звезды рекомендуют представителям знака в это время крайне осторожно обращаться с деньгами – самое главное, не носить с собой крупные сумм – как на карточке, так и наличными: слишком велик будет риск приобрести что-то совершенно ненужное, но при этом очень дорогое, о чем впоследствии придется серьезно пожалеть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Думая о воплощении в жизнь грандиозных финансовых планов, необходимо – помимо разума – привлечь на помощь фантазии и мечты: визуализируя поставленную цель с максимальным количеством деталей, можно добиться куда большего, чем только опираясь на разум и логику: представителям знака нужно попробовать немного «пошаманить» – не помешает.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

От предложения подработать – и, соответственно, заработать – несмотря на всю его привлекательность сейчас лучше отказаться: со временем может оказаться, что вреда и убытков от такой «халтуры» гораздо больше, чем прибыли, а это, в свою очередь, негативно скажется на материальном благосостоянии.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Время благоприятно для торговли: тем, кто давно хотел что-то продать или купить, необходимо воспользоваться редкостной возможностью – в любом случае можно будет рассчитывать на удачу и, как следствие, солидные дивиденды – куда значительнее чем те, на которые изначально рассчитывают представители знака.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Неожиданные события, которые произойдут в это время, вполне могут стать переломными в финансовом отношении: велика вероятность того, что сложится благоприятная ситуация для профессиональных успехов, которые в самом скором времени приведут к росту доходов, на что еще совсем недавно представители знака не могли и надеяться.

Читайте также: Потратят все: самые расточительные знаки Зодиака

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку