Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 2-8 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – со 2 по 8 октября?

Овен

Крупные денежные выплаты, которые вполне вероятны на этой неделе, желательно потратить не на мелочи, без которых вполне можно обойтись, а на воплощение в жизнь их давней и заветной мечты.

Телец

Можно подписывать важные договоры и заключать серьезные, рассчитанные на длительную перспективу сделки: если правильно и, главное, грамотно прописать в них все положения, дивиденды удастся получить быстро.

Близнецы

Время неблагоприятно для финансовых операций любой – даже незначительной – степени сложности, но особенно нежелательно открывать банковские счета и депозиты, а также проводить крупные платежи.

Рак

Можно проводить любые – даже очень сложные – деловые переговоры: партнеры охотно будут идти навстречу друг другу, поэтому консенсуса – и заключения финансово перспективных сделок – удастся достичь легко.

Лев

Успех – прежде всего, финансовый – будет ждать тех, кто заранее составит подробный профессиональный план и с понедельника начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом.

Дева

Не стоит принимать важные финансовые решения впопыхах: вследствие спешки не удастся объективно оценить все доводы «за» и «против», поэтому решение, скорее всего, решение окажется ошибочным.

Весы

Профессиональное предложение, поступление которого вероятно, как никогда, стоит принять без раздумий: новая должность не только позволит достичь новых карьерных высот, но и улучшит материального положения

Скорпион

Время неблагоприятно для того, чтобы брать деньги в долг: это может негативно скажется на материальном благосостоянии – лучше перенести благотворительность хотя бы на следующую неделю.

Стрелец

Очень важно хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства: сделав на «отлично» порученную ему работу, представители знака смогут рассчитывать не только на похвалу, но и на премию.

Козерог

Благотворительность, за которой не надо далеко ходить – достаточно помочь живущей рядом старушке-соседке – вернется бумерангом, в разы превышающим то, что представители знака сделали для других.

Водолей

Любые – даже самые смелые – материальные цели, поставленные в это время, окажутся обреченными на успех, поэтому звезды настоятельно рекомендуют запрашивать помощи у Вселенной по полной.

Рыбы

Финансовое предложение, которое будут позиционировать как крайне выгодное, увы, таковым не окажется, поэтому не стоит торопиться с положительным ответом: вместо прибыли оно принесет убытки.

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