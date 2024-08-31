Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 2-8 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.
Кого ждет финансовый успех на этой неделе – со 2 по 8 сентября.
Овен
Необходимо остерегаться мошенников: обмануть представителей знака попытаются как совершенно незнакомые, так и – что окажется особенно обидным – близкие люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию.
Телец
Приступая к реализации нового финансового проекта, представителям знака крайне важно взвесить свои силы: их должно хватить на продолжительную – стайерскую – дистанцию.
Близнецы
Нынешняя неделя – не самое благоприятное время для финансовых операций: слишком велика вероятность досадной ошибки, из-за которой убыток значительно превзойдет планируемую прибыль.
Рак
Представителям знака необходимо задуматься о творчестве как о второй – а, возможно, и первой – профессии, которая будет приносить куда более солидный доход, чем их нынешняя работа.
Лев
Можно проводить самые разные – в том числе, и рискованные – финансовые операции: главное, хорошо к ним подготовиться: тщательно просчитать все возможные факторы и последствия, то есть, свести риск к минимуму.
Дева
Главным условием успешной работы – и, приятной зарплаты – станет умение сосредоточиться на одной, самой главной, цели и работать только на ее достижение, не отвлекаясь на второстепенные цели.
Весы
Чтобы получить желаемый результат, придется хорошо поработать – причем, на это уйдет не один день, но и конечный итог будет того стоить – он превзойдет все возможные ожидания.
Скорпион
К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью: если что-то пойдет не так, то вместо ожидаемой прибыли можно будет получить неожиданный убыток.
Стрелец
Прежде чем ответить на профессиональное предложение, несмотря на привлекательные условия, хорошо подумать, давать согласие или нет – возможно, лучше все оставить так, как есть.
Козерог
Новые идеи, которые в эти дни придут в голову, потребуют пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся не только перспективными с профессиональной – и финансовой – точки зрения.
Водолей
Прежде чем что-то купить, необходимо тщательно обдумать, есть ли в нем необходимость, в противном случае даже небольшое приобретение будет казаться неоправданной тратой денег.
Рыбы
Любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут то, чего так недостает сейчас многим представителям знака – солидную прибыль.
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