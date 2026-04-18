Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 апреля

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 20 по 26 апреля?

Овен

Не стоит бояться свежих профессиональных идей, какими бы необычными они ни казались: именно благодаря их воплощению в жизнь предстаивтелям знака удатся свершить серьезный — в том числе, и финансовый — рывок.

Телец

Представителям знака, недовольным уровнем зарплаты на нынешнем месте работы, не стоит резко ее менять, а вот попробовать себя в другом направлении — пока в рвачестве подработки — не только можно, но и нужно.

Близнецы

Нежелательно брать на себя больше, чем можно потянуть — причем, не только в физическом, но и в моральном смысле: всех денег не заработаешь, а усталость — неожиданно! — негативно скажется на уровне доходов.

Рак

Ракам хотя бы на время стоит перейти в режим разумной экономии: в таком случае предстаивтелям знака удастся не только уложиться в бюджет, но и отложить некоторую сумму, которую можно будет потратить на свою мечту.

Лев

Каждое серьезное приобретение — прежде всего, это касается крупной бытовой техники — необходимо тщательно обдумывать, в противном случае деньги будут потрачены, а существующая проблема — не решена.

Дева

Успеха — в том числе, и финансового — можно ожидать во всех сферах деятельности, но наиболее явным он будет в делах, которые так или иначе связаны с зарубежьем: живущие там партнеры точно не подведут.

Весы

Не стоит гадать, удастся ли заработать, взявшись за новый профессиональны проект, или нет: лучший способ понять это — сделать первый шаг, он покажет, существуют у начатого дела финансовые перспективы.

Скорпион

Успеха — в том числе, и финансового — удастся добиться тем представителям знака, кто будет действовать не хаотично и по наитию, а руководствуясь определенной целью и тщательно продуманным планом по ее достижению.

Стрелец

Пора приступать к воплощению в жизнь финансовых планов, которые по разным — как объективным, так и субъективным — причинам до сих пор откладывались на потом: сейчас для них сложатся благоприятные условия.

Козерог

Новые задачи, которые поставит начальство, откроют перед представителями знака многообещающие — прежде всего, финансовые — перспективы, так что не стоит раздумывать над тем, браться за них или нет — надо действовать.

Водолей

Представителям знака нежелательно принимать участие в деловых переговорах с финансовым подтекстом — к ожидаемому результату они все равно не приведут, а драгоценный ресурс — время — отнимут.

Рыбы

Не стоит переживать из-за внезапно сорвавшегося контракта: скорее всего, таким образом судьба готовит представителей знака к гораздо более серьезному событию в профессиональной, деловой и финансовой сфере.

