Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 декабря

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 20 по 26 декабря.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Удачным окажется любое начинание, цель которого – финансовый успех, поэтому не стоит медлить – нужно как можно быстрее приступать к реализации тех проектов, которые – из-за своей сложности и трудоемкости – некоторое время назад пришлось отложить в долгий ящик.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Время благоприятно для переговоров с начальством – особенно если его целью является повышение заработной платы: на этой неделе настроение у руководства будет отличным, поэтому оно, скорее всего, без лишних вопросов удовлетворит просьбу материального характера.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Можно – и нужно – продолжать работу над воплощением в жизнь своей мечты, которая долгое время казалась недостижимой целью, сейчас же обстоятельства сложатся таким – благоприятным – образом, что придется поверить в чудеса, в том числе и материального свойства.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Время благоприятно для финансовых операций любой сложности. Рекомендуется платить по счетам, в том числе и коммунальным, открывать банковские счета и депозиты: благодаря тому, что они быстро начнут приносить дивиденды, можно будет почувствовать себя рантье.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

На этой неделе удачными будут финансовые операции, в которых необходимо соблюсти баланс: представителям знака легко удастся свести дебет с кредитом, что даст им возможность подойти к Новому году с идеально составленными документами.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

К поставленной цели в это время необходимо идти уверенно и напористо, не обращая внимания на препятствия, в противном случае удача – в том числе и финансовая – уплывет к тем, кто, в отличие от представителей знака, не тормозит и не сомневается в своих силах.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Финансовые действия, которые намечены на это время, плохо сочетаются с риском, поэтому от соответствующего стиля поведения лучше отказаться: любые поступки необходимо просчитывать на несколько шагов вперед, только в таком случае можно рассчитывать на прибыль.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Благотворительностью необходимо заниматься всегда, но на этой неделе – особенно, поскольку сделанные в это время добрые дела очень быстро вернутся бумерангом и обеспечат представителям знака удобное и приятное в материальном отношении существование.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

От финансовых операций, какой бы сложности они ни были, в это время лучше отказаться: слишком велика вероятность допустить небольшую, но очень досадную ошибку, которая перевернет содержание данного документа с ног на голову и вместо прибыли принесет убыток.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Не стоит соглашаться на выполнение несложной работы, за которую при этом обещают очень хорошо заплатить: скорее всего, в "выгодном" предложении есть подвох, который не заметен на первый взгляд. Нужно несколько раз подумать, прежде чем говорить "да" – как бы потом не пожалеть.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Тем, кто хочет заработать перед Новым годом, необходимо действовать в соответствии с известным принципом "больше дела, меньше слов": с многочисленными друзьями можно будет пообщаться и в праздники, а упущенное на работе время, увы, вернуть будет невозможно – эта миссия невыполнима.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Нежелательно сразу же тратить полученные в это время деньги, а сумма обещает быть вполне приличной, приобретая копеечные сувениры, чтобы впоследствии раздарить их родным, друзьям и приятелям. Важно вспомнить о дышащей на ладан домашней технике и сделать крупное приобретение.

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