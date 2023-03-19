Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 20 по 26 марта?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

С деньгами на этой неделе необходимо обращаться максимально осторожно: начав с, казалось бы, незначительной покупки, представители этого азартного знака легко могут войти в раж и проделать дыру в бюджете.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

От предложения подработать – и, соответственно, заработать – несмотря на всю его привлекательность, сейчас лучше отказаться: со временем может оказаться, что вреда и убытков от такой "халтуры" больше, чем прибыли.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Не стоит рисковать уже имеющимися деньгами для того, чтобы значительно увеличить эту сумму: результат такого поступка вряд ли принесет ожидаемый результат, а вот полное фиаско вполне может случиться.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Участие в деловых переговорах в эти дни успехом – в том числе и финансовым – увы, не увенчается – партнеры окажутся несговорчивыми, но оставят ощущение бездарно потраченного времени.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Прежде чем подписать какой-либо документ финансового свойства, необходимо внимательно прочитать его содержимое, особенно ту его часть, текст которой напечатан мелким шрифтом – там может крыться подвох.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Велика вероятность неожиданной прибыли – выплаты старого гонорара или возврат забытого долга, но это не значит, что финансы и дальше будут сыпаться как из рога изобилия – разумная экономия не помешает.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Идеи профессионального свойства, которые в это время придут вам в голову, необходимо тщательно запоминать: будучи воплощенными в жизнь, они принесут не только похвалу начальства, но и материальную прибыль.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Срыв деловых договоренностей не стоит воспринимать как трагедию: закрыв одну профессиональную "дверь", судьба, скорее всего, откроет другую, за которой находятся более серьезные возможности и, что важно, финансы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Велика вероятность получения выгодного заказа, который представители знака ждут так давно, что уже потеряли надежду, главное для них теперь – мобилизовать все свои силы и оправдать возложенные на них надежды.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Важно помнить мудрость о том, что бесплатный сыр лежит в мышеловке: не стоит соблазняться желанием заработать много денег, ничего при этом не делая – это не доведет до добра.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Категорически не рекомендуется брать и давать деньги в долг – выплата как в первом, так и во втором случае очень сильно задержится, а вот погашать задолженности – в том числе и кредиты – не только можно, но и нужно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Время более чем благоприятно для покупки и продажи недвижимости, но осуществлять сделки нужно только в случае скрупулезной их подготовки: на спонтанность в данном случае рассчитывать не приходится.

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