Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 20 по 26 марта?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
С деньгами на этой неделе необходимо обращаться максимально осторожно: начав с, казалось бы, незначительной покупки, представители этого азартного знака легко могут войти в раж и проделать дыру в бюджете.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
От предложения подработать – и, соответственно, заработать – несмотря на всю его привлекательность, сейчас лучше отказаться: со временем может оказаться, что вреда и убытков от такой "халтуры" больше, чем прибыли.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Не стоит рисковать уже имеющимися деньгами для того, чтобы значительно увеличить эту сумму: результат такого поступка вряд ли принесет ожидаемый результат, а вот полное фиаско вполне может случиться.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Участие в деловых переговорах в эти дни успехом – в том числе и финансовым – увы, не увенчается – партнеры окажутся несговорчивыми, но оставят ощущение бездарно потраченного времени.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Прежде чем подписать какой-либо документ финансового свойства, необходимо внимательно прочитать его содержимое, особенно ту его часть, текст которой напечатан мелким шрифтом – там может крыться подвох.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Велика вероятность неожиданной прибыли – выплаты старого гонорара или возврат забытого долга, но это не значит, что финансы и дальше будут сыпаться как из рога изобилия – разумная экономия не помешает.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Идеи профессионального свойства, которые в это время придут вам в голову, необходимо тщательно запоминать: будучи воплощенными в жизнь, они принесут не только похвалу начальства, но и материальную прибыль.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Срыв деловых договоренностей не стоит воспринимать как трагедию: закрыв одну профессиональную "дверь", судьба, скорее всего, откроет другую, за которой находятся более серьезные возможности и, что важно, финансы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Велика вероятность получения выгодного заказа, который представители знака ждут так давно, что уже потеряли надежду, главное для них теперь – мобилизовать все свои силы и оправдать возложенные на них надежды.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Важно помнить мудрость о том, что бесплатный сыр лежит в мышеловке: не стоит соблазняться желанием заработать много денег, ничего при этом не делая – это не доведет до добра.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Категорически не рекомендуется брать и давать деньги в долг – выплата как в первом, так и во втором случае очень сильно задержится, а вот погашать задолженности – в том числе и кредиты – не только можно, но и нужно.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Время более чем благоприятно для покупки и продажи недвижимости, но осуществлять сделки нужно только в случае скрупулезной их подготовки: на спонтанность в данном случае рассчитывать не приходится.
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