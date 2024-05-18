Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 мая

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 20 по 26 мая.

Овен

Финансовые сделки на этой неделе – особенно в ее начале – нужно отложить до лучших времен. В это время они вместо прибыли принесут убытки, а это вряд ли порадует представителей знака.

Телец

В финансовой сфере нужно довести до ума небольшие дела и задачи, которые в свое время были отложены в долгий ящик, да так там и остались – самое время достать их оттуда и "закрыть гештальт".

Близнецы

Нежелательно обсуждать свои финансовые идеи с кем бы то ни было, даже если речь будет идти о родных и друзьях: конечно, они не воспользуются вашей откровенностью, но вы можете сглазить сами себя.

Рак

Не стоит тратить все средства, которые располагают в данный момент представители знака, на дом: новый текстиль или бытовая техника - это, конечно, хорошо, но почему бы не потратиться на себя, дорогих?

Лев

Финансовая неудача, которая существует в анамнезе представителей знака, какой бы досадной она ни была, не должна определять их поступки в будущем – нельзя программировать себя на неудачу.

Дева

Материальное благополучие на этой неделе будет напрямую зависеть от отношений с окружающими людьми – прежде всего, коллегами и начальством: они придут на помощь в нужный момент.

Весы

Время благоприятно для решения денежных вопросов: можно воплощать в жизнь новые профессиональные идеи, которые не только укрепят репутацию представителей знака, но и позволят им заработать.

Скорпион

Не стоит упускать шанс, рискнув, получить солидную сумму денег – например, выиграть в лотерею, правда, для этого придется купить лотерейный билет – без него сорвать джек-пот не удастся.

Стрелец

С неба на голову представителям знака ничего не свалится – работать им придется долго и упорно, зато и результат будет того стоить: финансовое вознаграждения не заставит себя долго ждать.

Козерог

Особо успешным в финансовом отношении станет проект, который представители знака энное время назад забраковали как бесперспективный: самое время изменить свою точку зрения.

Водолей

Неделя максимально благоприятна для деловых переговоров: в это время партнеры по бизнесу будут настроены на достижение договоренности даже по самым сложным вопросам, не говоря уже о простых.

Рыбы

Самое главное для представителей знака в это время – верить в свои силы и двигаться к поставленной цели, несмотря ни на что, в то время как малейшее сомнение может выбить их из колеи.

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